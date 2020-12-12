В селе Утевка идут работы по восстановлению уникального Троицкого храма

В субботу, 12 декабря, в ходе визита в Нефтегорский район губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и депутат Госдумы Александр Хинштейн посетили один из самых известных православных храмов области — Храм Святой Троицы в Утевке.

Село Утевка хорошо известно жителям Самарской области и в кругу всех православных именно благодаря Троицкому храму, расписанному иконописцем Григорием Журавлевым.

Напомним, что Григорий Журавлев родился в Утевке в середине XIX века. Несмотря на свои особенности — мальчик от рождения не имел рук и ног — он был великим художником, написавшим множество икон и даже по приглашению царя Николая II создал портрет царской семьи.

Еще совсем недавно Троицкий храм находился в неудовлетворительном состоянии: он обветшал, прохудилась крыша, из-за чего угрозе были подвержены роспись на стенах, фрески и иконы, выполненные легендарным мастером.

Два года назад настоятель храма отец Анатолий попросил у главы региона помощи в реставрации. Дмитрий Азаров подключился к решению проблемы. В кратчайшие сроки управление государственной охраны ОКН провело оценку объемов необходимых реставрационных работ.

Губернатор привлек к работам по восстановлению храма благотворителей — компанию "Роснефть". Чтобы сохранить уникальную роспись, было принято решение первым делом восстановить кровлю. Работы велись за счет средств компании.

"Специалисты полностью сняли старый каркас, заменили кладку. Теперь центральная крыша у нас в замечательном состоянии", — пояснил настоятель храма Анатолий Копач.

Дмитрий Азаров отметил, что работы по сохранению уникального объекта, посмотреть на который съезжаются люди со всей страны и стран ближнего зарубежья, будут продолжены.

"Главную угрозу мы предотвратили, — подчеркнул губернатор. — Сейчас здесь ведутся проектные работы по реставрации храма, которые завершатся в марте, после чего мы приступим к комплексной реставрации".

Настоятель храма поблагодарил Дмитрия Азарова и показал, что сейчас в храме уже ведутся подготовительные работы по зачистке стен. Также он рассказал, что при подготовке к реставрации была обнаружена уникальная икона Николая Чудотворца, которую Николай Журавлев выполнил на холсте.

"Мы не случайно начали посещение Утевки с храма, которым гордится весь православный мир, — акцентировал внимание Дмитрий Азаров. — Очень важно, чтобы эта святыня, память о великом иконописце сохранялись и приумножались. Поэтому есть планы по реставрации, созданию здесь паломнического, туристического центра, дома-музея Григория Журавлева. Уверен, что при поддержке местных жителей мы их реализуем".