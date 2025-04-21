Семейную пару из Тольятти и их приятеля поймали с крупной партией наркотиков

В Тольятти отправили под стражу троих человек, подозреваемых в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Полицейские пришли домой к подозреваемым — 40-летнему мужчине и его 49-летней жене. Также в квартире был 39-летний приятель пары. Все трое ранее уже имели судимости. Правоохранители изъяли у подозреваемых метадон, мефедрон, героин, гашиш общей массой более 600 г, а также телефон, мотки изоленты, пластилин, электронные весы и пакеты для расфасовки.

Задержанные рассказали, что купили наркотики через интернет, чтобы сбыть в Тольятти.