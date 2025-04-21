Семейную пару из Тольятти и их приятеля поймали с крупной партией наркотиков

В Тольятти отправили под стражу троих человек, подозреваемых в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Полицейские пришли домой к подозреваемым — 40-летнему мужчине и его 49-летней жене. Также в квартире был 39-летний приятель пары. Все трое ранее уже имели судимости. Правоохранители изъяли у подозреваемых метадон, мефедрон, героин, гашиш общей массой более 600 г, а также телефон, мотки изоленты, пластилин, электронные весы и пакеты для расфасовки.
Задержанные рассказали, что купили наркотики через интернет, чтобы сбыть в Тольятти.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы