В СОУНБ расскажут о судьбах членов комиссии ГОЭЛРО

В пятницу, 18 декабря, в 12:00, в СОУНБ (пр. Ленина, 14а) состоится лекция "Люди света — российский ответ на вызовы технологических революций XX века".

Спикер: доктор исторических наук, профессор кафедры "Теории права и философии" СГЭУ Наиля Тагирова.

Профессор Тагирова расскажет о когорте ученых, строителей, энергетиков, политиков, которые в 1920 г. смогли предложить вдохновляющую идею электрификации всей страны (план ГОЭЛРО). Реализация этой мысли была ответом на вызовы технологической революции начала ХХ века и в течение 10–15 лет кардинально изменила жизнь всей страны.

По словам Наили Тагировой, с одной стороны, речь пойдет о волнах технологических революций, а с другой — о судьбах реальных людей, членов комиссии ГОЭЛРО.