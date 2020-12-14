За несколько месяцев в Центре непрерывного повышения профмастерства педагогов обучились более 2000 человек

В рамках нацпроекта "Образование" осенью 2020 года начал функционировать центр непрерывного повышения профмастерства педагогических работников. За это время более 2200 педагогов смогли повысить профессиональные компетенции. Еженедельно в Центре проходят десятки мероприятий различного формата. Их главная цель — повышение квалификации преподавателей и обмен опытом с дальнейшим применением в педагогической практике.

В четверг, 10 декабря, на базе центра состоялись сразу три события. Был дан старт региональному конкурсу "Наставник года", проходящему в третий раз и принимающему наставников в четырех номинациях: дошкольное, общее, дополнительное и профессиональное образование.

Стартовал Х Всероссийский фестиваль мастерства и творчества работников системы дошкольного образования. Организаторы — региональное министерство образования и СИПКРО, ресурсным подразделением которого и является открытый в сентябре 2020 года Центр непрерывного повышения профмастерства педагогов. Мероприятия фестиваля — мастер-классы, презентации, круглые столы, вебинары и семинары с числом участников более 500 человек.

Педагог-психолог детского сада № 138 г. Самары Наталья Кучина приехала на фестиваль с двумя целями: продемонстрировать собственное педагогическое мастерство и приобрести новые идеи, повысить квалификацию.

"Наш детский сад работает в речевом направлении, и я расскажу коллегам, как ритм влияет на развитие речи ребенка. Я не в первый раз участвую в мероприятиях центра, постоянно повышаю квалификацию. Здесь сосредоточено огромное разнообразие курсов — по применению информационных технологий, по речевому, социально-коммуникативному развитию детей. Например, на базе центра мы обучились методике развития эмоционального интеллекта, получили право на применение технологии в нашем саду и затем создали собственные полифункциональные технологии", — рассказала Наталья Кучина.

Третьим мероприятием стал дистанционный семинар "Внедрение моделей инженерных классов в систему дополнительного образования как средство реализации задач по формированию системного технического мышления младших школьников". Образовательную модель "Инженерные классы" презентовали в рамках вебинара для коллег со всей области директор детской технической школы "Инженерная сила" Екатерина Мелашенко и создатель школы Елена Соловей. Проект успешно зарекомендовал себя на практике, и сегодня, совместно с Центром, планируется его массовый запуск в школах региона для учащихся 1-5 классов.

"Пятиступенчатая модель построена на основных педагогических принципах — наследственности и преемственности. Говоря обывательским языком, это модель, в которой ребенок начинает с азов, и каждый год программа усложняется. Таким образом, на выходе мы получаем ребенка со сформированными техническими компетенциями, которые позволят ему в будущем определиться в профессии", — рассказала Екатерина Мелашенко.

"Одно из направлений в реализации нацпроекта "Образование" — развитие детского технического творчества, применение программ технической и естественно-научной направленности, — рассказала руководитель центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Юлия Карпова. — Мы демонстрируем содержание работы инженерных классов для "Точек роста", оснащенных современным оборудованием и техникой. Мы решаем задачу по реализации программ сообща с педагогами, применяем новые методики и техники работы с детьми дошкольного и школьного возраста".

Главная цель для системы образования, поставленная Президентом России Владимиром Путиным, — войти в "десятку" стран — мировых лидеров по качеству образования. Достичь этого без хорошо подготовленного, постоянно развивающегося, творческого учителя невозможно. Поэтому при поддержке губернатора Дмитрия Азарова Самарская область получила грант на создание центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов и реализовала этот проект. Центр открылся в сентябре на базе СИПКРО.

"Сегодня нам доступны любые форматы общения — очное, дистанционное, смешанное. Аудитории оснащены мебелью-трансформером, что позволяет конструировать пространство в соответствии с целями занятий. Перед нами стоят задачи: увеличить число педагогов, повышающих квалификацию, улучшить качество проводимых мероприятий и, как следствие, — повысить качество образования", — рассказала Юлия Карпова.