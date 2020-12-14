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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

В Самарской области Алакаевскому месторождению нефти — 60 лет

САМАРА. 14 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Первооткрывательницей месторождения в 1960 году была скважина № 201 с суточным дебитом 196,2 т безводной нефти, получаемой наиболее простым в технологическом отношении — фонтанным — способом. С начала разработки добыто почти 30 млн т черного золота, а его фонд скважин составил 97 единиц. Это месторождение обслуживает бригада № 1 ЦДНГ-4 УДНГ АО "Самаранефтегаз".

Фото: фото предоставлено АО «Самаранефтегаз»

Алакаевское месторождение расположено в 50 км к северо-востоку от Самары на границе Кинельского и Красноярского муниципальных районов. В непосредственной близости к Алакаевскому находятся еще несколько крупных месторождений нефти с утвержденными запасами углеводородов, в частности, Белозерско-Чубовское, Ново-Запрудненское и Хилковское.

В 35 км к северо-западу от Алакаевского месторождения находится поселок Мирный, где базируется инженерно-техническая служба, ведущая его разработку.

Геолого-геофизические признаки наличия нефти в нынешних границах Алакаевского месторождения обнаружены еще в 1943 г. с помощью электроразведочных работ. А в 1961 году — на Алакаевском месторождении началось эксплуатационное бурение.

Несмотря на довольно внушительный возраст, месторождение продолжает разрабатываться. Речь, в частности, идет о геолого-технических мероприятиях с целью восстановления добычи нефти (обработка призабойной зоны пласта, очистка забоя, ремонтно-изоляционные работы по эксплуатационной колонне или пласту). Более того, переход на другие нефтяные горизонты и приобщение пластов, а также вывод ряда скважин из бездействия позволил в 2020 г. прирастить добычу нефти больше чем на 23 тыс. т.

Алакаевское месторождение обслуживает бригада № 1 ЦДНГ-4 УДНГ АО "Самаранефтегаз". Ее сплоченность и слаженность в работе приносит высокие результаты. Операторы по добыче нефти объезжают скважины с целью их технологического обслуживания, контроля параметров их работы и проверки выкидных линий.

Под руководством мастера Игоря Селезнева на Алакаевском месторождении трудятся 11 операторов. Наиболее опытными в бригаде являются Сергей Артамонов, Вячеслав Карманников, Сергей Панкратов, Сергей Соловьев. Они начали свою трудовую деятельность еще в 20 веке и сегодня передают опыт молодым рабочим Даниле Илюшину, Евгению Чугунову, Юрию Саченко и Илье Воеводину. Они не раз занимали призовые места в конкурсе "Лучший по профессии" среди цехов.

51-летний Вячеслав Карманников живет в Чубовке, до работы добирается вахтовым автобусом: "Я работал водителем на нефтепромысле, — вспоминает он. -Присматривался к работе оператора по добыче нефти и газа, а когда появилась соответствующая вакансия, перешел на эту должность. Три недели отучился в Отрадненском учебном комбинате, прошел 1-месячную практику, сдал экзамены и после двухнедельной стажировки вот уже 13 лет работаю оператором. В бригаде Селезнева работать мне нравится, а нефти Алакаевского месторождения на наш век хватит".

Его коллега, ровесник и земляк Сергей Артамонов на Алакаевском месторождении с 2013 г., сейчас трудится оператором по добыче нефти и газа, а общий стаж его работы в нефтяной промышленности Самарской области — 33 года. Нынешняя должность доставляет ему наибольшее удовлетворение, и не в последнюю очередь из-за сплоченности коллектива бригады и сложившейся там доброжелательной обстановки. По словам Сергея, это особенно важно при освоении нового оборудования и передовых приемов организации труда. Он поставил на ноги двух своих сыновей, и хотя оба заняты не в нефтянке, а в сфере информационных технологий (старший — в Санкт-Петербурге, а младший — в Самаре), своей малой родиной они считают Чубовку и отцовское Алакаевское месторождение.

Немаловажное значение у нефтяников придается культуре производства, а потому операторы — наряду со своими производственными обязанностями — содержат в чистоте устьевые площадки скважин, красят при необходимости наземное оборудование, а в летний период регулярно окашивают и убирают траву вокруг производственных площадок.

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