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Преступления Происшествия

В Самаре росгвардейцы задержали подозреваемого в убийстве

САМАРА. 15 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре сотрудники Росгвардиии задержали местного жителя, подозреваемого в совершении убийства, сообщает пресс-служба ведомства.

Стражи правопорядка получили информацию о том, что в подъезде одного из жилых домов пос. Мехзавод, в ходе возникшей ссоры, один мужчина нанес другому колотую рану, от которой потерпевший скончался. Ранее оппоненты знакомы не были. После совершения преступления злоумышленник скрылся. О том, как выглядел нападавший, правоохранителям рассказали очевидцы происшедшего.

Отрабатывая пути возможного отхода преступника, сотрудники Росгвардии заметили мужчину, внешность которого подходила под описание разыскиваемого. Экипаж вневедомственной охраны задержал неоднократно судимого 34-летнего жителя Самары и передал для дальнейшего разбирательства своим коллегам из полиции. СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство".

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