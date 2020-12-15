В Самаре росгвардейцы задержали подозреваемого в убийстве

В Самаре сотрудники Росгвардиии задержали местного жителя, подозреваемого в совершении убийства, сообщает пресс-служба ведомства.

Стражи правопорядка получили информацию о том, что в подъезде одного из жилых домов пос. Мехзавод, в ходе возникшей ссоры, один мужчина нанес другому колотую рану, от которой потерпевший скончался. Ранее оппоненты знакомы не были. После совершения преступления злоумышленник скрылся. О том, как выглядел нападавший, правоохранителям рассказали очевидцы происшедшего.

Отрабатывая пути возможного отхода преступника, сотрудники Росгвардии заметили мужчину, внешность которого подходила под описание разыскиваемого. Экипаж вневедомственной охраны задержал неоднократно судимого 34-летнего жителя Самары и передал для дальнейшего разбирательства своим коллегам из полиции. СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство".