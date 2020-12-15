Комедия с Сергеем Буруновым о Грушинском фестивале выйдет 11 февраля

11 февраля в российский кинопрокат выйдет фильм "Родные" Алексея Аксенова по сценарию Жоры Крыжовникова про отца семейства, который везет свою семью через всю страну, чтобы выступить на Грушинском фестивале.

Кинокомпания Sony Pictures на днях опубликовала трейлер фильма.

Отца в фильме сыграет Сергей Бурунов ("Полицейский с Рублевки"), а мать — Ирина Пегова ("Казанова", "Экипаж"). Одна из главных ролей досталась певице Монеточке. В картине также можно будет увидеть актера Сергея Шакурова, и музыкантов Олега Митяева и Андрея Григорьева-Апполонова ("Иванушки- интернешнл"). В касте указан и бывший президент Самарского областного клуба авторской песни им. Валерия Грушина Борис Кельман.

По сюжету фильма отец семьи решает, что для счастья ему не хватает исполнить свою песню на главное сцене Грушинского фестиваля. Чтобы осуществить мечту, он отправляется вместе с семьей на Мастрюковские озера.

Прокатчики утверждают, что зрителей ждет стандартное роуд-муви, а артист Сергей Бурунов говорит, что картина выйдет за рамки обыкновенной комедии. Снять фильм "Родные" решил Илья Аксенов, получивший недавно популярность благодаря сериалу "Мир! Дружба! Жвачка!", а сценаристом выступил Жора Крыжовников — автор картин "Лед-2", "Горько", сериала "Кухня".

Напомним, в мае этого года федеральный министр культуры Ольга Любимова анонсировала выход фильма на встрече с губернатором и председателем рабочей группы Госсовета по направлению "Культура" Дмитрием Азаровым. Он тогда отметил, что в год, когда Грушинский фестиваль проходит онлайн, фильм о нем сыграет огромную роль.