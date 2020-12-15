В Самаре украли очередную брошенную на улице машину

В Самаре в суд направили уголовное дело 23-летнего местного жителя. Его обвиняют в краже автомобиля.

К правоохранителям обратился 45-летний самарец, у которого пропала "Газель". Припаркованная на ул. Ивана Булкина машина была не на ходу и несколько лет стояла на одном месте. Владелец периодически проверял, не пропал ли автомобиль.

По версии полицейских, молодой мужчина, работавший в шиномонтаже, рядом с которым годами "гнила" "Газель", подумал, что автомобиль бесхозный, и решил продать его. Он разместил объявление в соцсети, а потенциальному покупателю сказал, что документы на машину утеряны. В итоге новый владелец заплатил за "Газель" 10 тыс. руб. и отбуксировал ее к себе на дачу.

В отношении работника шиномонтажа возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Он признал вину и вернул полученные за машину деньги.