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Преступления Происшествия

В Самаре украли очередную брошенную на улице машину

САМАРА. 15 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре в суд направили уголовное дело 23-летнего местного жителя. Его обвиняют в краже автомобиля.

К правоохранителям обратился 45-летний самарец, у которого пропала "Газель". Припаркованная на ул. Ивана Булкина машина была не на ходу и несколько лет стояла на одном месте. Владелец периодически проверял, не пропал ли автомобиль.

По версии полицейских, молодой мужчина, работавший в шиномонтаже, рядом с которым годами "гнила" "Газель", подумал, что автомобиль бесхозный, и решил продать его. Он разместил объявление в соцсети, а потенциальному покупателю сказал, что документы на машину утеряны. В итоге новый владелец заплатил за "Газель" 10 тыс. руб. и отбуксировал ее к себе на дачу.

В отношении работника шиномонтажа возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Он признал вину и вернул полученные за машину деньги.

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