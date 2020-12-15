В Самарской области подвели итоги конкурса для самозанятых "Я-бренд!"

В регионе определили самые яркие и перспективные проекты самозанятых — на днях подвели итоги онлайн-конкурса "Я — БРЕНД!", организованного областным Минэкономразвития, в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Необходимость поддержки самозанятых граждан неоднократно подчеркивал губернатор Дмитрий Азаров. "Нам нужно выводить их из тени, предлагая более выгодные, понятные и надежные условия для самореализации людей, обладающих предпринимательской жилкой, идеями, умеющих и желающих брать ответственность на себя", — отмечал ранее глава региона.

Напомним, что Самарская область является участником пилотного проекта по внедрению специального налогового режима для самозанятых с 1 января 2020 года. На сегодня желающих "выйти из тени" и работать легально оказалось уже более 36 тысяч человек.

По словам министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, конкурс "Я-бренд!" нацелен на подведение итогов первого года действия налога на профессиональный доход (НПД) на территории нашего региона.

"Конкурс "Я-бренд!" позволил поддержать интересные проекты, привлечь к ним внимание со стороны жителей региона, потенциальных клиентов и партнеров. Всего на конкурс было подано более 100 заявок, лучших выбирали из пяти финалистов. Я поздравляю победителей и желаю им вырастить свою идею до успешного бизнес-проекта, — подчеркнул министр. — Меньше года в Самарской области действует новый налоговый режим, но уже за это время мы создали целую линейку инструментов поддержки самозанятых граждан: это бесплатные консультации, возможность льготной аренды офисов, участие в образовательных программах. На днях мы выбрали уже третью десятку получателей "Бизнес-кейсов" — это региональная пакетная мера, включающая услуги, наиболее востребованные на этапе запуска своего дела. Самая актуальная информация о поддержке и предстоящих событиях публикуется на Mybiz63.ru", — перечислил Дмитрий Богданов возможности, созданные в регионе для самозанятых.

Для участия в конкурсе желающие должны были подать заявку с максимально полным описанием своего проекта. Затем каждая из них проходила экспертный отбор, а итоговым этапом стало зрительское голосование.

Победителем, набравшим наибольшее количество баллов, стал Алексей Мокеев с проектом "Проектное путешествие". Это игра для развития навыков проектного мышления, разработки проектов и формирования проектных команд.

В качестве главного приза победитель получил 50 тыс. рублей на повышение профессионального мастерства у лучших специалистов в своем направлении. "Популяризация нового налогового режима через конкурсы — это полезно, поддержка регионального минэкономразвития и федеральный налоговый бонус вкупе дают ощутимую помощь самозанятым, — отметил Алексей Мокеев. — Моя победа была неожиданной, проекты остальных участников были достойными и социально значимыми. Выигрыш направлю на обучение по разработке настольных игр или на дополнительное обучение в сфере консалтинга, фасилитации или бизнес-трекинга", — добавил победитель.

"Приз зрительских симпатий" и профессиональную коммерческую видеосъемку получила психолог Татьяна Мясникова с проектом "Школа безопасного поведения", которая учит детей и их родителей правилам поведения в разных жизненных ситуациях. "В мероприятиях от центра "Мой бизнес" я участвую уже не в первый раз, Конкурсы, обучающие семинары, консультации с профессионалами — все это для меня огромная поддержка для меня, как для начинающего предпринимателя. А победа в конкурсе стала огромным мотивирующим фактором на дальнейшее развитие проекта! Спасибо организаторам и всем, кто меня поддержал!", — поделилась впечатлениями она.