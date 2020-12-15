АО "Транснефть - Приволга" завершило реализацию программы обновления парка транспортных средств и специальной техники 2020 года. В течение года приобрело 56 единиц авто- и спецтехники отечественного производства.

Из них 28 единиц будут использоваться при эксплуатации линейной части магистральных нефтепроводов и объектов производственной инфраструктуры. Спецтехника позволит, в частности, обеспечивать оперативное перемещение ремонтных бригад в труднодоступной местности независимо от погодных условий.

В том числе автопарк предприятия пополнили 12 автобусов (три вахтовых и девять пассажирских), которые будут использованы для перевозки персонала в районных нефтепроводных управлениях.

В текущем году АО "Транснефть - Приволга" продолжило расширять парк используемых транспортных средств, работающих на экономичном газомоторном топливе — метане. Из общего количества закупленной техники десять единиц работают на метане. Использование современных технологий и газомоторного топлива позволит дополнительно оптимизировать расходы на эксплуатацию и обслуживание техники.

Вся автомобильная техника оснащена системой ГЛОНАСС, что позволяет контролировать передвижение транспорта и уровень расхода топлива. Данная мера обеспечивает существенную экономию энергоресурсов: за 11 месяцев текущего года в подразделениях предприятия при использовании техники израсходовано 5,6 тонн условного топлива (т.у.т.) при плановом потреблении за этот период 6,8 т. у. т. Эффективный мониторинг эксплуатации парка автомобильной и спецтехники ведется в 42 пунктах диспетчеризации. Диспетчерское программное обеспечение позволяет формировать отчеты о работе техники по более двадцати показателям.