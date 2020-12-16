Баскетбольная "Самара" одержала победу в Ревде - 86:85

Хладнокровие и точность Антона Глазунова в концовке принесли "Самаре" победу в Ревде — 86:85.

На первых минутах активность Артемса Бутянковса (6 очков на старте матча) позволяла самарцам не отпускать хозяев далеко вперед. А на четвертой минуте треха Игоря Смыгина впервые вывела их вперед (9:8). Ревдинцы, впрочем, удержали инициативу, быстро вернув себе лидерство. Но два подряд дальних попадания от Виталия Лютыча и Максима Дыбовского подарили "Самаре" небольшое преимущество по итогам десятиминутки — 20:17.

В начале второй пару своих "трюков" исполнил Даниил Аксенов — наша команда держалась впереди. К середине четверти перевес достиг 7 очков (31:24). Разыгрался Виталий Лютыч, затерроризировавший защитников "заводчан" своими проходами. Но и хозяева исправно набирали очки — и к большому перерыву соперников разделял всего один точный бросок: 40:43 на табло.

Едва отдохнув, ревдинцы ликвидировали и эту разницу, и пару минут команды обменивались результативными атаками. Борьбу за инициативу выиграли самарцы: усилиями Даниила Аксенова и Александра Винника они выдали трехминутный рывок 11:0 — 61:51 за три минуты до конца третьего периода.

Отыграв часть отставания к концу четверти (66:60 в пользу самарцев), за две минуты в заключительном периоде хозяева практически сравняли счет (68:67). Вовремя забил из-под кольца Алексей Нестеров, следом трехой отметился Антон Глазунов — но и на этот раз "заводчане" нашлись с ответом: за три минуты до финальной сирены они выровняли ситуацию — 73:73. Пошел очередной обмен ударами, от самарцев слово взял капитан: Антон Глазунов исполнил "2+1", положил со средней и, наконец, издали — 84:82 за 40 секунд до сирены.

Виктор Заряжко выводит хозяев вперед — но разве кто-то мог бы остановить нашего капитана?! Глазунов взял на себя ответственность в решающей атаке — и вновь был точен со средней!

86:85 — волевая и такая важная победа "Самары". Календарный год "Самара" закроет домашней серией: 18 декабря наша команда приметр "Университет-Югру", 20-го — "Новосибирск", а 27-го проведет ответный матч полуфинала Кубка России с ревдинцами.