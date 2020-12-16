В Самаре пройдет акция "День короткометражного кино"

В Историческом парке "Россия — моя история" (Самара, ул. Красноармейская, 131, ТК "Гудок", 3 этаж) пройдет акция "День короткометражного кино".

Зрителям бесплатно покажут короткометражные игровые, документальные и анимационные фильмы 2019–2020 гг. молодых авторов до 35 лет.

Кинопоказы будут проходить ежедневно с 17 по 29 декабря (за исключением понедельников, 21 и 28 декабря) по расписанию: 11:00 — программа "Анимация" (6+); 12:00 — программа "Анимация" (12+); 13:00 — программа "Игровое кино" (12+); 14:00 — программа "Анимация" (6+); 15:30 — программа "Игровое кино" (12+); 17:00 — "Игровое кино" (18+).