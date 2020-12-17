"Самара Арена" планирует потратить 25 млн рублей на охрану спортивных объектов

ГАУ СО "Самара Арена" объявила конкурс на поиск подрядчика, который окажет услуги по круглосуточной охране и обеспечению безопасности спортивных объектов.
Речь идет о тренировочных площадках "Энергия", "Восход" и Союз" общей площадью более 24 тыс. кв. м.
Всего в перечне охраняемых — более 220 объектов, включая новогодние фигуры, Дом снегурочки, костюмы Зайца, Бабы-Яги, Снеговика, Лесовика и Деда Мороза. Патрулировать их придется круглосуточно, в четыре двухсменных поста.
Контракт на оказание услуг рассчитан на два года, до 31 декабря 2022 г.
Последние комментарии
Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт
Всё написали, кроме того как называется приложение
Пора от соосных винтов переходить к соосному винтовентилятору, который делает "Аэросила". Вот тогда нас никто не догонит. Никогда.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.