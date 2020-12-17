"Самара Арена" планирует потратить 25 млн рублей на охрану спортивных объектов

ГАУ СО "Самара Арена" объявила конкурс на поиск подрядчика, который окажет услуги по круглосуточной охране и обеспечению безопасности спортивных объектов.

Речь идет о тренировочных площадках "Энергия", "Восход" и Союз" общей площадью более 24 тыс. кв. м.

Всего в перечне охраняемых — более 220 объектов, включая новогодние фигуры, Дом снегурочки, костюмы Зайца, Бабы-Яги, Снеговика, Лесовика и Деда Мороза. Патрулировать их придется круглосуточно, в четыре двухсменных поста.

Контракт на оказание услуг рассчитан на два года, до 31 декабря 2022 г.