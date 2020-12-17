Самарский таксист поссорился с мужчиной на автомойке и поджег его машину

Самарские полицейские задержали предполагаемого автоподижигателя.

По данным регионального ГУ МВД, инцидент произошел на стоянке у дома 24 км Московского шоссе. Один из жильцов здания заметил, загоревшуюся машину и стоявшего рядом с ней мужчину. Он окрикнул незнакомца и спустился, чтобы потушить пожар. В итоге неравнодушный сосед и успевший подойти владелец машины потушили пламя.

28-летний хозяин машины рассказал, что накануне у него произошел конфликт на автомойке во время ожидания очереди, и предположил, что оппонент решил отомстить.

Правоохранители установили личность предполагаемого злоумышленника. Им был 40-летний водитель такси, ранее судимый за причинение травм средней тяжести. Самарец признался в содеянном и пояснил, что после ссоры на мойке он проследил за обидчиком, узнал, где тот оставляет машину, и позже поджег ее с помощью бензина. Когда иномарка загорелась, поджигатель услышал крик и сбежал.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Покушение на умышленное уничтожение имущества").