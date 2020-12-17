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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" реконструировало систему водоснабжения и водоотведения производственного объекта в Самарской области

САМАРА. 17 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" завершило реализацию значимого экологического проекта — реконструкцию системы водоснабжения и водоотведения станции смешения нефти (ССН) площадки "Самара" в Волжском районе Самарской области.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Комплекс работ выполнялся с мая 2018 года в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов предприятия. Цель — соблюдение высоких стандартов экологической безопасности в производственной деятельности, исключение неорганизованного сброса поверхностного стока на рельеф с территории производственного объекта в соответствии с требованиями природоохранного законодательства Российской Федерации.

Работавшая с 1979 года система водоснабжения и водоотведения станции смешения нефти устарела и была демонтирована. Для водоснабжения объекта построены четыре горизонтальных резервуара для воды емкостью 100 куб. м каждый, обустроена насосная станция хозяйственно-питьевого водоснабжения с установкой водоподготовки и двух гидроаккумулирующих емкостей, проложен хозяйственно-питьевой водопровод протяженностью более 3,4 км, обустроены 23 колодца сетей водопровода.

В рамках реализации проекта выполнено строительство станции биологической очистки сточных вод производительностью 100 куб. метров в сутки — первой станции с такой высокой производительностью на объектах АО "Транснефть - Приволга". Ее запуск позволит очищать хозяйственно-бытовые сточные воды, собираемые со всей производственной площадки "Самара", включая НПС "Самара-1", НПС "Самара-2" и станцию смешения нефти. Кроме того, построены 14 канализационных насосных станции, проложены новые линии бытовой и производственно-дождевой канализации общей протяженностью 7,2 км, обустроены 254 колодца.

Проектирование объектов водоснабжения и водоотведения на ССН выполнил филиал АО "Гипротрубопровод" — "Самарагипротрубопровод". Сложность реализованных мероприятий заключалась в том, что строительно-монтажные работы проводились в стесненных условиях существующих коммуникаций и сопровождались большим объемом земляных работ при разработке траншей и котлованов глубиной 7-9 метров с необходимостью выполнения дополнительных креплений откосов траншей.

Новые системы водоснабжения и водоотведения после проведения комплексного опробования введены в эксплуатацию и работают в штатном режиме.

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