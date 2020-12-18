Расим Шамсудинов стал главврачом Самарской городской больницы №6

В пятницу, 18 декабря, министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян представил коллективу Самарской городской больницы №6 нового главного врача, сообщает минздрав области в своем Инстаграме.

Им стал Расим Шамсудинов, работавший до этого заместителем главного врача по хирургии Самарской областной клинической больницы им.В.Д.Середавина. Его стаж работы в здравоохранении более 20 лет.

После окончания клинической ординатуры Расим Шамсудинов работал врачом-хирургом, врачом сердечно-сосудистым хирургом, заведующим операционным блоком главного корпуса Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина.

Напомним, три дня назад главный врач самарской городской больницы №6 Александр Тезиков был отстранен от работы по результатам федеральной проверки, которую инициировал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Ранее в региональный минздрав часто поступали жалобы на деятельность горбольницы №6. Чиновники требовали исправить ситуацию, но этого не произошло.