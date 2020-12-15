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Здравоохранение Общество

Главврач больницы № 6 в Самаре отстранен от работы

САМАРА. 15 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Главный врач самарской городской больницы № 6 Александр Тезиков отстранен от работы по результатам федеральной проверки, которую инициировал губернатор Самаркой области Дмитрий Азаров.

Выездная комиссия проанализировала всю цепочку медпомощи учреждения. В региональный минздрав часто поступали жалобы на деятельность горбольницы № 6. Чиновники требовали исправить ситуацию, но этого не произошло. 

Исполняющей обязанности главного врача назначена замглавврача по амбулаторно-поликлинической работе Татьяна Соколова.

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