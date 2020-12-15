Главврач больницы № 6 в Самаре отстранен от работы

Главный врач самарской городской больницы № 6 Александр Тезиков отстранен от работы по результатам федеральной проверки, которую инициировал губернатор Самаркой области Дмитрий Азаров.

Выездная комиссия проанализировала всю цепочку медпомощи учреждения. В региональный минздрав часто поступали жалобы на деятельность горбольницы № 6. Чиновники требовали исправить ситуацию, но этого не произошло.

Исполняющей обязанности главного врача назначена замглавврача по амбулаторно-поликлинической работе Татьяна Соколова.