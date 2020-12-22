Программа энергосбережения помогла АО "Самаранефтегаз" сэкономить более 170 миллионов рублей

По итогам 2020 года в АО "Самаранефтегаз" реализация программы энергосбережения обеспечила экономию затрат на топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) в размере 176,6 млн рублей, что составило 3% от общих затрат на ТЭР за текущий год.

АО "Самаранефтегаз, дочернее общество ПАО "НК "Роснефть", являясь крупнейшим нефтедобывающим предприятием Самарской области, эксплуатирует гигантскую систему производственных мощностей, ежегодно потребляя миллионы киловатт-часов электроэнергии. На фоне стабильно высокого темпа роста тарифов, а также высокой доли энергозатрат в структуре операционных затрат нефтедобычи вопросы повышения энергоэффективности производства приобретают все бо́льшую актуальность.

Реализацией мер, направленных на снижение расхода топливно-энергетических ресурсов, на предприятии занимались всегда, но более системным подход к данному вопросу стал с 2015 года — после разработки и принятия к исполнению политики в области повышения энергоэффективности и энергосбережения АО "Самаранефтегаз". С тех пор коллектив предприятия ее активно развивает, внедрив целый комплекс мер, таких как технические мероприятия по энергосбережению, обучение специалистов на курсах повышения квалификации в области энергоэффективности. Кроме того, проводятся внутренние аудиты энергетической эффективности и системы энергетического менеджмента. Требования в области повышения энергоэффективности и энергосбережения включены в технические условия и технические требования на проектирование. Это обеспечило более рациональное использование энергетических ресурсов, позволило улучшить результаты основной производственной деятельности акционерного общества.

Для повышения эффективности системы управления энергосбережением на предприятии был проведен сертификационный аудит системы энергетического менеджмента (СЭнМ), по результатам которого АО "Самаранефтегаз" получило сертификат соответствия СЭнМ требованиям стандарта ISO 50001: 2011.

Как сообщил начальник отдела по повышению энергоэффективности и энергосбережению АО "Самаранефтегаз" Андрей Черепанов, стандарт ISO 50001:2011 обеспечил основу для построения эффективной системы энергоменеджмента. Чтобы улучшить его применимость и адаптировать к общей базовой структуре ISO, стандарт был пересмотрен, и его новая версия опубликована в 2018 году.

Примечательно, что в этом году состоялся ресертификационный аудит системы энергетического менеджмента АО "Самаранефтегаз" на соответствие требованиям международного стандарта ISO 50001:2018 и национального стандарта ГОСТ Р 50001. Он подтвердил, что на предприятии повышение энергоэффективности входит в число приоритетных задач наряду с выполнением производственных планов и обеспечением охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, а коллектив акционерного общества нацелен на постоянное повышение энергетической эффективности, рациональное использование энергетических ресурсов и их экономию, а также совершенствование процесса управления энергопотреблением при осуществлении всех видов деятельности.

В частности, по словам Андрея Черепанова, положительную оценку аудиторов получила работа, направленная на оптимизацию оборудования — замену не соответствующего требованиям энергоэффективности, а также подбор энергоэффективного дизайна скважинного оборудования.

"Энергоэффективный дизайн — это выбор комплектации погружного оборудования и условий его эксплуатации, обеспечивающих наименьшее удельное энергопотребление. При этом он не должен приводить к снижению установленного геологической службой уровня добычи жидкости и быть экономически обоснованным", — поясняет энергетик.

Позитивно оценили аудиторы и уточнение содержания действий персонала, задействованного в операциях со значительным использованием энергии, в технологических регламентах объектов наземной инфраструктуры, а также размещение в местах дислокации работников информационных стендов "Энергоэффективность и энергосбережение", разработанных с целью информирования работников по вопросам повышения энергетической эффективности.

В целом программа энергосбережения АО "Самаранефтегаз" очень обширная, включает в себя мероприятия по выведению из эксплуатации старых неэффективных мощностей, оборудования, установок, а также мероприятия по внедрению инновационных технологий и нового прогрессивного оборудования. Их реализация обеспечила экономию затрат на топливно-энергетические ресурсы в размере 176,6 млн рублей, что составляет 3% от общих затрат на ТЭР за 2020 год.