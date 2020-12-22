В Самаре подвели итоги регионального конкурса "Экспортер года"

Во вторник, 22 декабря, в Самаре наградили лучших экспортеров среди субъектов малого и среднего предпринимательства. Региональный конкурс "Экспортер года" проводится в третий раз и объединяет предприятия Самарской области, достигших наибольших успехов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.

Условия для развития предпринимательства и увеличения объемов экспортируемой продукции местных производителей в регионе создаются в рамках реализации нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и "Международная кооперация и экспорт".

"Усилия правительства региона, муниципальных властей должны быть направлены на то, чтобы человек, имеющий талант предпринимательства, имел возможность самореализоваться. А значит, и создавать новые рабочие места, создавать новые идеи, коммерческие продукты, технологии и внедрять их в жизнь", — подчеркивал ранее глава региона Дмитрий Азаров.

В конкурсную комиссию вошли представители регионального минэкономразвития, минсельхоза и минпрома, а также Самарской таможни, организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства. Лучших экспортеров определяли в нескольких номинациях: в сфере промышленности, АПК, в сфере услуг, высоких технологий, а также в номинации "Прорыв года". Всего было отмечено 12 региональных предприятий.

"Правительство Самарской области и институты развития продолжат оказывать помощь действующим и потенциальным экспортерам. Сегодня любой предприниматель Самарской области может быть уверен, что при выходе на экспорт его проконсультируют, обучат, помогут собрать необходимый пакет документов и будут сопровождать на протяжении всей экспортной деятельности, — отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — В 2020 году только при поддержке Центра поддержки экспорта Самарской области заключены 79 экспортных контрактов, объем поддержанного экспорта составил 2,5 млрд рублей, более 380 предприятий воспользовались услугами Центра. Дополнительную существенную поддержку региональные предприятия получили, благодаря тесному взаимодействию региона с Российским экспортным центром", — поделился итогами работы министр.

Первое место в номинации "Экспортер года в сфере высоких технологий" присвоили ООО "Альтернативные экологические проекты". Компания является разработчиком инновационной технологии по переработке жидких отходов с получением очищенной воды и органических удобрений, занимается разработкой и производством высокотехнологичного оборудования, а также производством и реализацией органических удобрений. Предприятием уже запущено два комплекса по производству удобрений в Республике Вьетнам, получены заказы на проектирование и поставку оборудования в Республиках Сербия и Болгария. Кроме того, ведется работа по внедрению технологии в Республике Казахстан и Чешской Республике.

По словам генерального директора ООО "Альтернативные экологические проекты" Александра Хабарова, победой в конкурсе предприятие обязано популярному направлению деятельности. "Проблемы с экологией сегодня существуют по всему миру, а мы нашли ее решение, заняв нишу переработки жидких отходов. Нашу эффективную разработку сначала заметили на уровне страны, а затем свой интерес стали проявлять и потенциальные партнеры из других стран", — заметил Александр Хабаров.

Второе место в номинации "Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса" конкурсная комиссия присудила ООО "Мельсервис". Компания занимается производством и продажей мукомольного оборудования, поставки на зарубежные рынки осуществляются уже более трех лет. Объем внешнеторговой деятельности предприятия достигает до 250 млн рублей в год. По словам директора ООО "Мельсервис" Сергея Зайцева, сегодня на обслуживании у предприятия находятся более 450 мельниц по всей стране. "Выход на международный уровень дает нам дополнительный доход в валюте, на которую мы можем закупать импортные комплектующие у наших заказчиков, дополнительных заказчиков, стабильность в работе и уверенность в завтрашнем дне", — заметил Сергей Зайцев.