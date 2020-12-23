МЧС напоминает о необходимости регистрации туристских групп

В преддверии новогодних праздников Главное управление напоминает о необходимости регистрации туристских групп для обеспечения их безопасности. В походе могут произойти разные непредвиденные ситуации и несчастные случаи. Регистрация маршрута позволяет сократить время поиска спецслужбами попавших в беду людей и вовремя оказать помощь пострадавшим.

Для регистрации туристской группы необходимо не позднее чем за 10 дней до совершения похода подать заявку в Главное управление МЧС России по Самарской области о постановке на учет, заполнив онлайн-заявку на регистрацию туристских групп.

Кроме этого, регистрацию туристских групп, а также отдельных граждан, планирующих походы (путешествия) на территории Самарской области можно произвести на официальном сайте МЧС России и ГУ МЧС России по Самарской области, по электронной почте и телефону, по почте с уведомлением о вручении, при личном обращении.

Чтобы избежать беды на маршруте и не испортить себе отдых, туристские (альпинистские) группы и их руководители обязаны:

— ознакомиться с необходимой и достоверной информацией о потенциальной опасности на маршруте;

— ознакомиться с имеющейся информацией о погоде на время прохождения маршрута;

— в соответствии с прогнозом в районе предполагаемого маршрута, потенциальными опасностями на маршруте, проконсультироваться о безопасном прохождении маршрута, соблюсти правила личной и групповой безопасности;

— производить взаимообмен имеющейся информацией о пребывании спортивных туристских (альпинистских) групп и отдельных граждан, совершающих походы (путешествия) на территориях территориальных управлений МЧС России по субъектам РФ или зонах действиях поисково-спасательных формирований;

— предоставить номера телефонов, адреса членов группы;

— ознакомиться с ближайшими точками возможной экстренной связи на протяжении маршрута;

— проверить наличие страховых документов группы (участников) и предоставить их для занесения информации в "Журнал регистрации спортивных туристских (альпинистских) групп и отдельных граждан".

Основными причинами несчастных случаев с людьми в местах туризма являются:

— игнорирование туристами необходимости регистрации в поисково-спасательных формированиях, что приводит к несвоевременному реагированию спасателей в случае возникновения ЧС;

— полное отсутствие информации о выбранном маршруте, контрольных сроках прохождения, уровне подготовки;

— неправильные экипировка и выбор снаряжения;

— употребление алкоголя;

— ложная самоуверенность, переоценка своих сил и возможностей людей, находящихся в местах массового отдыха и туризма.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей "101", "01" (все операторы сотовой связи)

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82.