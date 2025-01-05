В конце февраля в Тольятти пройдет Чемпионат России по сноукайтингу и зимний фестиваль "ВьюгаФест"

С 19 по 24 февраля в Тольятти пройдут Чемпионат России по парусным видам спорта, любительский марафон "Жигулевское море" и Х фестиваль активного отдыха, который с прошлого года носит название "ВьюгаФест".

Зима в Тольятти — это бескрайняя ледяная акватория Жигулевского моря, много солнца и паруса на фоне седых Жигулей. Зима 2024/2025 не будет исключением.

На неделю Тольятти станет столицей парусов России. Команда организаторов — спортивный клуб "Сила Ветра", администрация города, министерство туризма и министерство спорта Самарской области готовят яркую спортивную и событийную программу для красивого финала зимы.

Сильнейшие райдеры страны уже готовятся с 19 по 24 февраля побороться за чемпионские звания на акватории Жигулевского моря в двух ключевых дисциплинах — сноукайтинг-курс-рейс и сноукайтинг-фристайл. Курс-рейс — это непродолжительная по времени, но динамичная гонка, которая проходит на короткой дистанции с использованием специального снаряжения. Задача спортсменов — в серии гонок пройти контрольные точки за кратчайшее время и с минимальным количеством штрафных очков, используя исключительно силу ветра. Самая зрелищная дисциплина Чемпионата России — это фристайл. Это самое молодое направление в сноукайтинге, где спортсмен, используя сноуборд/лыжи и кайт, должен выполнить прыжки или акробатические элементы на специальных фигурах.

В последние выходные зимы, 22–23 февраля, Жигулевское море будет максимально расцвечено кайтами. В эти дни в 19-й раз выйдут на марафонскую дистанцию спортсмены-любители из Тольятти, Самары и других городов России. Неоднократно Тольятти ставил рекорд по самому массовому старту спортсменов-кайтеров, и в этом сезоне есть все шансы повторить успех прошлых лет. Интриги добавляет и тот факт, что роль главного организатора марафона "Жигулевское море" традиционно берет на себя погода, которая порой превращает многокилометровую дистанцию в настоящую полосу препятствий.

Приятные сюрпризы будут и на фестивале "ВьюгаФест" 23 февраля для всех жителей и гостей Тольятти. Организаторы готовят программу, посвященную Дню защитника Отечества и завершению Чемпионата России одновременно. Яркой фишкой этого события станет съемка кулинарного шоу для канала "Вася накормит". Около тысячи порций угощения тольяттинцам обещает раздать шеф-повар Василий Емельяненко на одной из фестивальных площадок, которая разместится на набережной Тольятти.

Помимо этого, в праздничный день вновь главная набережная города наполнится курортным вайбом с заряжающими диджей-сетами, стрит-фудом и множеством активностей для детей и взрослых.