Самарцев пригласили посетить выставку "Неделя туризма и гостеприимства"

Со 2 по 9 января в музее имени Алабина проходит Неделя туризма и гостеприимства.

"Каждый день вас ожидает презентация объектов туризма, развлекательных комплексов, театральные постановки для взрослых и самых маленьких, розыгрыш путешествий по Самарской области, билетов на объекты и много новогодних сюрпризов!", — рассказали организаторы мероприятия.

Например, 4 января о своих возможностях расскажут представители пикник-парка "Пара альпак", экопарка семейного отдыха "Маламут Ленд", деревни ездовых собак "Серебро Севера".

5 января состоится презентация интерактивных программ от сыроварни Viva Speranza. Также гости Недели туризма и гостеприимства узнают об отдыхе в глэмпинге Smolkino Eco Villade. А представители Туристского информационного центра Самарской области представят информацию о ярких событиях зимы 2025 года. В их числе лыжный фестиваль "Сокольи горы", чемпионат России по сноукайтингу "Жигулевское море", зимний фестиваль активного отдыха "Вьюга Фест".

6 января на выставке будет посвящено искусству, 7 января — Рождеству, 8 января — гастрономии Самарской области, 9 января — моде.

Выставка работает ежедневно с 10.00 до 18:00, вход свободный.

Программа Недели туризма и гостеприимства.pdf.