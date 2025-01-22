"Росгосстрах" и Travelata.ru выяснили, какие страны стали самыми популярными для долгих зимних поездок

Жители Самары чаще всего выбирали Италию, Таиланд, Францию, Китай и Испанию для долгих зимних путешествий. За ними следуют Венгрия, Вьетнам и Греция. Это выяснили компания "Росгосстрах" и сервис Travelata.ru, изучив данные полисов страхования путешественников.

Чаще всего в длительную зимнюю поездку уезжают самарцы в возрасте от 36 до 42 лет и молодежь 22-35 лет, а реже всего — люди в возрасте 47-48 лет. При этом число тех, кто приобрел полис путешественника в зимний период, значительно снизилось: если в 2023 году такая страховка была актуальна для 59% самарцев, то с началом зимы в 2024 году доля таких полисов составила только 35%.

Одновременно с этим все больше самарцев предпочитают проводить за границей лишь праздничные выходные. Согласно данным сервиса Travelata.ru, число встретивших Новый 2025 год в другой стране стало на 22% больше, чем в прошлом году. Второй год подряд самым популярным направлением на новогодние праздники стал Египет, где треть путешественников провели свои каникулы.

Ранее сообщалось, что Турция стала самой востребованной страной для отдыха по итогам 2024 года, несмотря на снижение спроса с 43% до 41%. Второе место занял Египет, популярность которого выросла до 17%. На третьем месте расположились отечественные направления — в 2024 году объем поездок внутри России составил 13%.

"Несмотря на популярность турецкого направления в течение всего 2024 года, российские путешественники оформили страховку на текущие зимние месяцы в Италию, Таиланд и Францию. При этом, оформляя полис для продолжительных поездок, россияне учитывают более широкий спектр рисков. Самыми популярными опциями в туристическом полисе в этом году стали отмена поездки (30%) и потеря багажа (30%)", — рассказала Ольга Купцова, заместитель директора Департамента методологии и андеррайтинга личного страхования "Росгосстраха".