16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Росгосстрах" и Travelata.ru выяснили, какие страны стали самыми популярными для долгих зимних поездок Жители Самарской области стали чаще выбирать зимний отдых в горах Жители Самарской области стали чаще выбирать африканское направление для зимнего отдыха В Самаре открылся первый туристический информационный центр На выставке "Самара" проходят Дни туризма и гостеприимства

Туризм Общество

"Росгосстрах" и Travelata.ru выяснили, какие страны стали самыми популярными для долгих зимних поездок

САМАРА. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 191
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Жители Самары чаще всего выбирали Италию, Таиланд, Францию, Китай и Испанию для долгих зимних путешествий. За ними следуют Венгрия, Вьетнам и Греция. Это выяснили компания "Росгосстрах" и сервис Travelata.ru, изучив данные полисов страхования путешественников.

Чаще всего в длительную зимнюю поездку уезжают самарцы в возрасте от 36 до 42 лет и молодежь 22-35 лет, а реже всего — люди в возрасте 47-48 лет. При этом число тех, кто приобрел полис путешественника в зимний период, значительно снизилось: если в 2023 году такая страховка была актуальна для 59% самарцев, то с началом зимы в 2024 году доля таких полисов составила только 35%.

Одновременно с этим все больше самарцев предпочитают проводить за границей лишь праздничные выходные. Согласно данным сервиса Travelata.ru, число встретивших Новый 2025 год в другой стране стало на 22% больше, чем в прошлом году. Второй год подряд самым популярным направлением на новогодние праздники стал Египет, где треть путешественников провели свои каникулы.

Ранее сообщалось, что Турция стала самой востребованной страной для отдыха по итогам 2024 года, несмотря на снижение спроса с 43% до 41%. Второе место занял Египет, популярность которого выросла до 17%. На третьем месте расположились отечественные направления — в 2024 году объем поездок внутри России составил 13%.

"Несмотря на популярность турецкого направления в течение всего 2024 года, российские путешественники оформили страховку на текущие зимние месяцы в Италию, Таиланд и Францию. При этом, оформляя полис для продолжительных поездок, россияне учитывают более широкий спектр рисков. Самыми популярными опциями в туристическом полисе в этом году стали отмена поездки (30%) и потеря багажа (30%)", — рассказала Ольга Купцова, заместитель директора Департамента методологии и андеррайтинга личного страхования "Росгосстраха".

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 04 декабря 2024 07:26 Новогодние праздники в Самарской области: куда отправиться за впечатлениями?

Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:01 Реализацию туристических проектов в Самарской области обсудили в Туризм.РФ

Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...

Валентина Андреева 17 июля 2018 12:04 За чем ехать в Казань, Свияжск и Болгар?

Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....

Фото на сайте

Где провести новогодние праздники? Показываем фото ярких локаций в Самарской области

Где провести новогодние праздники? Показываем фото ярких локаций в Самарской области

Познакомиться с гастрономическими традициями в ресторане "Русико": фоторепортаж

Познакомиться с гастрономическими традициями в ресторане "Русико": фоторепортаж

Арт-кластер "Дом 77": показываем самое творческое место в историческом центре Самары

Арт-кластер "Дом 77": показываем самое творческое место в историческом центре Самары

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2