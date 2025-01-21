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Туризм Общество

Благодаря господдержке в Ставропольском районе открылся новый объект сельского туризма

ТОЛЬЯТТИ. 21 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На средства гранта "Агротуризм" в с. Винновка, на берегу Волги — начал работу новый глэмпинг "Высота 63 метра над уровнем моря". Уникальный туристический объект реализован КФХ "Богородское", которое после конкурсных процедур получило государственную поддержку.

Фото: министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области

Особенность глэмпинга в том, что он позволяет уединиться с природой, не лишая себя комфорта. Домики "Высоты 63" позволяют расположиться удобно и комфортно, а в окрестностях много развлечений как для детей, так и для взрослых. Можно знакомиться с природой, заниматься краеведением или религиозным туризмом. Также есть возможность общения с животным миром: в КФХ имеется ферма с породистым поголовьем коров, а также рыбоводное хозяйство. Кроме того, глэмпинг находится вблизи заповедной зоны, и здесь часто можно увидеть дикую фауну.

"Каждое время года здесь по-своему прекрасно. Зимой и осенью — тишина. После шума и суеты города это отличный релакс. Летом и весной — пляж, солнце, свежий воздух", — поделился Сергей Гусаров, управляющий глэмпинга.

Пока туристический объект представляет собой комплекс из четырех парящих домиков с открытыми верандами и панорамными окнами, откуда открывается вид на Волгу и местные красоты. На перспективу у фермеров есть далеко идущие планы. Поблизости уже разбили большой яблоневый сад, создана костровая зона. Весной заработают апидомики. В планах — расширение инфраструктуры и дальнейшее благоустройство территории.

Развитию малых форм хозяйствования и кооперации в сфере АПК в Самарской области уделяется значительное внимание. Грантовая поддержка на реализацию проектов создания и развития хозяйств — один из наиболее востребованных механизмов поддержки. Так, в 2024 г. было предоставлено 53 гранта, в том числе семь грантов по направлению "Семейная ферма", 30 — по направлению "Агростартап", 11 — на "Агростартап-Регион", три — на "Агротуризм" и два — на обновление материально-технической базы кооперативов.

"Самарская область уникальна во многих аспектах: природа, красота, история. Туризм — это не только про гостей, а и про жителей региона", — неоднократно отмечал Вячеслав Федорищев, губернатор Самарской области. В планах регионального правительства развивать Самарскую область как туристический центр, чтобы гости приезжали в регион и на выходные, и на более долгий срок.

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