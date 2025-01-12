В Самаре открылся первый туристический информационный центр около Речного вокзала, сообщил мэр города Иван Носков. Глава города пообщался с Екатериной Роговой — экскурсоводом, которая знакомит туристов с Самарой, хорошо знает главные достопримечательности и историю города.
"Говорили в целом о развитии города, туризма, что особенно актуально в преддверии 450-летия Самары, и о конкретных моментах, на которые важно обратить внимание. Это и восстановление исторических зданий, и открытие туристических центров в разных районах, и разработка новых экскурсионных маршрутов, которые будут интересны не только приезжим, но и коренным жителям Самары", — написал Иван Носков в Telegram.
Также мэр рассказал, что в ходе визита пообщался с ремесленниками и по результатам беседы дал поручение департаменту экономического развития, инвестиций и торговли индивидуально с каждым мастером обсудить создание комфортных условий для торговли.
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