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Туризм Общество

В Самаре открылся первый туристический информационный центр

САМАРА. 12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре открылся первый туристический информационный центр около Речного вокзала, сообщил мэр города Иван Носков. Глава города пообщался с Екатериной Роговой — экскурсоводом, которая знакомит туристов с Самарой, хорошо знает главные достопримечательности и историю города.

Фото: телеграм-канал Ивана Носкова

"Говорили в целом о развитии города, туризма, что особенно актуально в преддверии 450-летия Самары, и о конкретных моментах, на которые важно обратить внимание. Это и восстановление исторических зданий, и открытие туристических центров в разных районах, и разработка новых экскурсионных маршрутов, которые будут интересны не только приезжим, но и коренным жителям Самары", — написал Иван Носков в Telegram.

Также мэр рассказал, что в ходе визита пообщался с ремесленниками и по результатам беседы дал поручение департаменту экономического развития, инвестиций и торговли индивидуально с каждым мастером обсудить создание комфортных условий для торговли.

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