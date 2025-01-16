Жители Самарской области стали чаще выбирать африканское направление для зимнего отдыха

В минувший новогодний туристический сезон за рубеж выехало на 18% больше жителей области в сравнении с прошлогодними зимними каникулами, а спрос на туры с вылетами из Самары вырос в 2 раза. Европейским рождественским ярмаркам самарцы предпочли каникулы на пляже: количество туристов в странах Африки выросло на 77%, в то время как интерес к странам Европы сократился. К таким выводам пришли аналитики МегаФона и "Слетать.ру".

Как показывает анализ обезличенных данных абонентов МегаФона, интерес россиян к странам Азии растет на протяжении нескольких сезонов. В период новогодних каникул там отдохнуло на 50% больше жителей Самарской области, чем годом ранее. Среди туристов из региона максимальным спросом пользовался Таиланд, вторым стал Китай, а интерес к Вьетнаму вырос почти в два раза, что сделало его третьей по популярности азиатской страной. По данным "Слетать.ру", туры в Таиланд из Самары составили почти 9% от всех проданных поездок.

На максимальные 77% выросло количество туристов из области на Африканский континент. Это направление составляет 6% от всего турпотока из России в этом сезоне. Здесь наибольшие интерес и прирост путешественников из 63-го региона демонстрирует Египет, куда турпоток увеличился на 79%. Специалисты "Слетать.ру" подсчитали, что на Египет пришлось 45% проданных туров с вылетом из областной столицы.

Путешествия из Самарской области в Европу сократились на 1%, рекордное падение интереса отмечается к Швейцарии, где популярны зимние виды отдыха.

В Турцию летало на 6% больше жителей региона, чем в аналогичный период прошлого года. Несмотря на это, самый популярный летний курорт остался за пределами топ-3 туристических стран в новогодние праздники. На строчках выше расположились ОАЭ, Египет и Таиланд.

Согласно исследованию "Слетать.ру", в среднем новогодний отпуск путешественника из Самарской области длился семь дней. Примечательно, что самарцы планируют отпуск заранее — глубина бронирования составляет практически четыре недели.

По данным "Слетать.ру", самый популярный у российских туристов Таиланд подорожал на 10%, тур в среднем обошелся в 327 тысяч рублей. В Турцию поездки стали дороже на 5% — до 157 тысяч рублей. ОАЭ показали рост стоимости на 9% — до 281 тысячи рублей, при этом турпоток вырос на 14%. Китай стал дороже на рекордные 59% — до 300 тысяч рублей. Туры в Египет подорожали на 32% — до 214 тысяч рублей.