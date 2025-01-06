На выставке "Самара" проходят "Дни туризма и гостеприимства"

До 9 января на выставке "Самара" проходят "Дни туризма и индустрии гостеприимства". Выставка "Самара" организована по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, и стала продолжением масштабного проекта "Россия" на ВДНХ в Москве. Миссия самарской экспозиции познакомить жителей и гостей 63 региона с культурными ценностями и туристическими возможностями нашей области, рассказать о достижениях, выдающихся личностях и значимых событиях. В "Дни туризма и индустрии гостеприимства", которые совпали с новогодними и рождественскими праздниками, с богатым наследием Самарской области гостей знакомят через сказки. Например, проект тревел-гостиной "Ягоза" — "Теплые сказки от "Ягозы" — представляет собой сказочную историю на основе региональной самарской айдентики.

"Сказки не просто читаются, а представляются в виде небольшого спектакля от наших актеров, что интересно и для детей, и для взрослых. Сказки новогодние, про дружбу, про дружбу народов нашей области. И я считаю, что ничего нет светлее, чем волшебство, подаренное сказкой. А вместе со сказкой гости больше узнают и о нашей области, о нашем крае", — рассказала Ольга Лащенкова-Макарьян, идейный вдохновитель тревел-гостиной "Ягоза".

Также посетителей выставки ждет насыщенная программа: развлечения от арт-гидов — артистов международного фестиваля уличного искусства "Пластилиновый дождь", презентации экскурсионных программ по Самарской области, мастер-классы, Дед Мороз, Снегурочка и их волшебные друзья, а также до 12 января у всех гостей выставки есть уникальная возможность отправить открытку в любую точку России.

"Я, честно говоря, удивлен объемом информации и современными технологиями, которые используются на выставке. Есть на что посмотреть, впечатляет формат, и самое главное доступно для всех желающих", — поделился посетитель выставки "Самара" Сергей Машков.

Выставка "Самара" продолжит свою работу до 30 января, до 9 января на выставке проходят "Дни туризма и индустрии гостеприимства".

Ежедневные анонсы выставки публикуются в сообществах "Выставка Самара" "ВКонтакте" https://vk.com/region63_samara и в "Телеграме" https://t.me/Samara_region_63.

Вход на выставку свободный.