КНПЗ: бережное отношение к экологии начинается с экологических практик

Промышленные гиганты Самарской области активно развивают осознанное потребление и вторичную переработку отходов.

Куйбышевский НПЗ продолжает внедрять наилучшие практики и технологии, позволяющие снизить воздействие на окружающую среду. Масштабная модернизация мощностей, строительство и пуск новых технологических объектов, построенных с учётом актуальных требований к экологической безопасности — все это дает результаты. Завод уже перешел на выпуск экологичного топлива евростандарта и существенно сократил воздействие на окружающую среду.

Полезные экопривычки прививаются и сотрудникам предприятия. На протяжении нескольких лет отдел охраны окружающей среды АО "КНПЗ" развивает коллективные природосберегающие инициативы. Среди них — старая добрая традиция сбора макулатуры. В этом году в самарский пункт приёма вторсырья завод отправил 8 390 килограммов макулатуры, собранной заводчанами. Если считать, что 54 килограмма переработанной бумаги позволяют спасти одно дерево, то сотрудники завода сохранили уже не меньше 186 деревьев.

"Мы активно включились в процесс раздельного сбора мусора, — рассказала начальник отдела охраны окружающей среды АО "КНПЗ" Анна Булушева. — Организован и отработан сбор макулатуры, использованных батареек, ПЭТ-бутылок и пластиковых крышек".

Крышки — это ценное вторсырье, которое заводы-переработчики готовы покупать. Эту идею развили благотворительные фонды, которые организуют сбор сырья и передают вырученные средства в помощь детям с ограниченными возможностями. Так, чтобы купить одно инвалидное кресло для ребёнка, нужно сдать переработчику 7 "Газелей", наполненных крышками от бутылок.

А еще в ноябре на Куйбышевском НПЗ начался экспериментальный проект по сбору пришедшей в негодность спецодежды. Планируется отправлять ветошь не на свалку, а на переработку в специализированную организацию. Дело в том, что время разложения текстиля на мусорном полигоне составляет 10–30 лет. Одежда же, сданная на переработку, разбирается на волокна и используется в качестве сырья для строительных материалов, в том числе покрытий для спортивных площадок.