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АО "Транснефть - Приволга" завершило реконструкцию очистных сооружений на ЛПДС "Красноармейская" в Саратовской области

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" завершило реконструкцию очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод и сетей канализации производственно-дождевых сточных вод на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Красноармейская" Саратовского районного нефтепроводного управления (РНУ).

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Работы проводились с апреля в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта. Цель — соблюдение высоких стандартов экологической безопасности в производственной деятельности, функционирование объектов в соответствии с требованиями природоохранного законодательства.

Прежняя система очистки хозяйственно-бытовых сточных вод эксплуатировалась с 2002 года и перестала удовлетворять современным нормативам. Построенная станция производительностью 15 куб. м в сутки изготовлена Тюменским ремонтно-механическим заводом АО "Транснефть - Сибирь". В цикле очистки сточных вод применяется новейшая технология очистки с использованием мембранных биореакторов (МБР) и мелкопузырчатой аэрации.

Данная технология внедрена на объекте предприятия впервые и имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционной технологией биологической очистки. Одно из них — высокое качество очистки с достижением нормативов, в том числе по аммонийному и нитритному азоту. Установленное оборудование надежно работает в условиях колебаний расхода и состава сточных вод. Отказ от вторичных отстойников и механических фильтров доочистки сокращает площадь, занимаемую оборудованием. Кроме того, новая технология обеспечивает устойчивую работу при низком биологическом потреблении кислорода.

После монтажа оборудования специалисты провели пуско-наладочные работы, комплексное опробование и обеспечили функционирование технологического режима очистки хозяйственно-бытовых сточных вод.

На объектах АО "Транснефть - Приволга" за последние восемь лет выполнена реконструкция и строительство тринадцати очистных сооружений сточных вод. В плане на 2021 год — строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых и производственно-дождевых сточных вод на ЛПДС "Ефимовка" Волгоградского РНУ. До 2024 года в структурных подразделениях предприятия будут реконструированы и построены еще двенадцать очистных сооружений.

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