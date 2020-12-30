ГК Krovelson предлагает фермерам новые строительные решения

Строительный рынок сегодня постепенно уходит от тяжелых бетонных сооружений в сторону быстровозводимых конструкций. Сельхозпроизводители не стали исключением, отдавая предпочтение сооружениям из максимально облегченных сборных конструкций с различными вариантами обшивки и утепления взамен старых блочных бетонных и кирпичных строений.

Группа компаний "Krovelson", один из ведущих промышленно-торговых холдингов в Урало-Поволжском регионе, успешно строит быстровозводимые здания для фермерских хозяйств и агрохолдингов (зерно- и овощехранилища, склады, коровники), а также предлагает промышленные емкости и цистерны.

Инженеры Krovelson проектируют современные решения для строительства сельскохозяйственных помещений, подбирая варианты под технические требования и бюджет заказчика. Собственное производство и налаженные связи с поставщиками позволяют в кратчайшие сроки сконфигурировать объект под нужный функционал (коровник, свинарник, доильный зал и т.д.).

Профильная труба - основной элемент всех металлических конструкций - изготавливается на трубопрокатном заводе, входящем в состав Группы компаний "Krovelson". Остальные материалы, необходимые для изготовления металлоконструкций, Krovelson либо производит самостоятельно (профлист), либо приобретает у проверенных и надежных поставщиков (сэндвич-панели, утеплитель). Любая конструкция изготавливается под потребности заказчика и по его индивидуальным размерам. При строительстве учитываются условия эксплуатации, такие как ландшафт, ветровые нагрузки, предназначение, требования госстандартов.

О высоком качестве возводимых металлокаркасных сооружений Krovelson говорят отзывы клиентов, фермерских хозяйств и агрохолдингов со всей России.

ОАО "Шарлыкский Агроснаб" (Оренбургская область): "В 2018 году мы столкнулись с необходимостью строительства дополнительного зернохранилища. Остановили свой выбор на Krovelson. Нас сразу привлекло то, что они оказывают полный цикл услуг, от проектирования до непосредственной сборки на объекте. Немаловажным фактором стало то, что производство они осуществляют самостоятельно на собственном заводе металлоконструкций, а значит стоимость будет ниже "перекупов". В итоге за два месяца мы получили готовый ангар под хранение зерна площадью 1080 м². Все работы были завершены в оговоренный срок и закреплены документально. Работой мы довольны, а это значит, что будем продолжать сотрудничество".

ООО "Липовское", Оренбургская область: "C Krovelson мы знакомы давно, поэтому, когда пришло время строить склады под зерно, вопрос - с кем будем работать - даже не стоял. Цена оправданная, качество работ достойное. Менеджер и руководитель строительной бригады всегда на связи и готовы ответить на все вопросы по ходу строительства. Как итог, за два месяца - два ангара по всем нашим требованиям. Благодарим и обязательно обратимся снова!"

Развитая система логистики позволяет отправить отдельные металлоконструкции (колонны, балки, фермы, фахверки и прочие) в любую точку России и ближнего зарубежья. Кроме того, на все металлокаркасные сооружения Krovelson повышенная гарантия - 35 лет на металлоконструкции и три года - на монтаж покрытия.

На правах рекламы