Дмитрий Рогозин объяснил суть иска "Роскосмоса" к РКЦ "Прогресс"

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин объяснил суть иска к самарскому РКЦ "Прогресс" на сумму 4,7 млрд рублей.

Напомним, что иск зарегистрирован в Арбитражном суде Москвы 24 декабря.

"Наше дочернее предприятие несколько лет назад (а если быть точнее - ровно 6 лет назад, т.е. 26 декабря 2014 г.) провело запуск ракетой своего производства космического аппарата тоже своего производства, и он вскоре (22 декабря 2017 г.) "умер" на орбите, причем - до истечения гарантированного срока его существования.", - написал Рогозин.

Он пояснил, что "за это время сменились руководства как "Роскосмоса", так и этого нашего дочернего предприятия, но по действующему законодательству мы обязаны предъявить иск в связи с отказом спутника, включив в стоимость иска также и стоимость пусковой услуги по выведению этого аппарата на орбиту. То есть "виновники торжества" давно тю-тю, но мы обязаны наказать завод и его коллектив за ошибки, которые допустили люди, которые на этом заводе давно уже не работают. А если не предъявим своевременно такой иск, тогда придется пойти под суд представителям самой госкорпорации, поскольку именно они не отреагировали на допущенную ошибку и упущенные возможности".