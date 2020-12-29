Маршрут троллейбуса № 10 в Самаре временно закрыт

В Самаре в связи с утечкой воды по ул. Кабельной с 6:00 вторника, 29 декабря, закрыто движение троллейбусов 10 маршрута.
Об этом сообщает "ТТУ Самары". Ограничение носит временный характер. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.
В Самаре в связи с утечкой воды по ул. Кабельной с 6:00 вторника, 29 декабря, закрыто движение троллейбусов 10 маршрута.
Об этом сообщает "ТТУ Самары". Ограничение носит временный характер. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.
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