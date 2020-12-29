За последние годы Самарская область серьезно укрепила свои позиции в качестве инвестиционно активного субъекта страны. Именно здесь запускаются крупные инфраструктурные проекты федерального масштаба, активно развиваются инвестиционные площадки, а руководители иностранных компаний видят в правительстве региона надежного партнера.

Рост по всем показателям

За последние три года самарский регион уверенно демонстрирует динамику роста. С 2017 года Самарская область поднялась в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, составленном Агентством стратегических инициатив, сразу на 43 позиции и заняла 22 место. "В последние годы мы провели большую работу по улучшению условий для ведения бизнеса на территории региона, и эти усилия приносят свои плоды. Мы понимаем, какие проблемы волнуют бизнес, и системно работаем над их разрешением", — подчеркнул глава региона Дмитрий Азаров.

Оценка Инвестиционного климата регионов, которую по поручению Президента проводит Агентство стратегических инициатив — один из ключевых рейтинговых классификаторов регионов страны по организации условий для инвесторов. Самарская область уже третий год показывает одну из лучших динамик в стране, год за годом улучшая свои позиции. Результатам всегда предшествует большая работа по развитию инвестиционного климата.

В ближайшие годы перед региональными властями стоит амбициозная задача войти в первую десятку.

Для Самарской области быть надежным партнером для всех инвесторов — это приоритет. И уже сегодня есть результат — регион в 20 году стал абсолютным лидером по реализации проектов в сфере государственно-частного партнерства по оценкам министерства экономического развития Российской Федерации и федеральных экспертов. Если по итогам ряда лет губерния делила 1 место с несколькими регионами, то сегодня Самарская область — лидер отрасли. В стадии активной реализации находится 48 проектов стоимостью 150 млрд рублей. На их реализацию уже привлечено 24 млрд рублей, создано 2917 рабочих мест.

В настоящее время по уровню кредитного рейтинга по шкалам международных рейтинговых агентств S& P и Moody"s Самарская область занимает лидирующие позиции. "S& P Global Ratings" подтвердило кредитный рейтинг Самарской области на уровне "ВВ+" с прогнозом "Стабильный". Ранее "Moody"s Investors Service Ltd." также подтвердило кредитный рейтинг Самарской области на уровне "Ba2", улучшив прогноз со "Стабильного" на "Позитивный".

В регион привлекаются не только внебюджетные инвестиции, но и масштабные инфраструктурные проекты. Сегодня недалеко от Тольятти ведется строительство мостового перехода через Волгу. Объект международного значения станет частью транспортного коридора Европа — Западный Китай. Сам мост и ведущая к нему скоростная автомагистраль, которая пройдет в непосредственной близости от ТОСЭР и Особой экономической зоны "Тольятти", а также технопарка в сфере высоких технологий "Жигулевская долина", несомненно повысит инвестиционную привлекательность Тольятти.

В конкурентной борьбе за инвесторов Самарская область выигрывает и географически, и благодаря уникальной транспортной инфраструктуре. В регионе проходят основные федеральные транспортные артерии, что определяет удобную логистику по всем направлениям. Здесь развито не только автомобильное, но и железнодорожное, речное и авиационное сообщение. Помимо того, что Самарская область входит в десятку крупнейших промышленных регионов страны, она находится в центре крупного потребительского рынка. В радиусе 500 километров от которого проживает более 30 миллионов человек. Эти факторы являются решающими для многих инвесторов.

Не случайно одним из популярных направлений среди инвесторов стало строительство на территории региона логистических центров (ЛЦ). Уже сегодня подобный формат инвестирования выбрали такие крупные компании как "Магнитогорский металлургический комбинат", "Магнит", "Ашан", "Хофф", "Орифлейм", "Красное и Белое", "Мир инструмента", "ДНС", "ЭТМ", "ВИТА", "Почта России" и многие другие. В ближайшее время этот перечень обещает заметно пополнится — в минэкономразвития и инвестиций региона ведутся переговоры с несколькими крупными инвесторами, изъявившими желание тоже расположить свои ЛЦ в Самарской области.

Прямой диалог с бизнесом

Региональное правительство создает все условия, чтобы инвесторы выбирали именно Самарскую область для размещения своих производств, создания новых предприятий. Работа по привлечению инвесторов и сопровождению их проектов возложена на региональное министерство экономического развития и инвестиций. По словам министра Дмитрия Богданова, инвестиций не бывает без надежности и открытости. Региональное инвестиционное законодательство гарантирует лучшие условия для всех инвесторов, способствует устранению административных барьеров и устанавливает благоприятный налоговый режим.

С инвесторами в режиме "единого окна" взаимодействует специальная организация, созданная региональным правительством. "Агентство по привлечению инвестиций Самарской области" сопровождает все проекты от стадии идеи до предоставления помощи после запуска производства.

Губерния уже неоднократно становилась центром обсуждения вопросов инвестиций, бизнеса и финансов. Недавно столица региона снова собрала экспертов в рамках "VOLGA INVESTMENT SUMMIT 2020". Тогда многие из них отмечали преимущества Самарской области, как региона, наиболее подходящего для инвестирования.

На особых условиях

Один из главных инструментов привлечения инвесторов в Самарской области — инвестиционные площадки, с их развитой инфраструктурой, готовыми коммуникациями, налоговыми льготами и преференциями.

В декабре 2020 года Ассоциация развития кластеров и технопарков России совместно с Минэкономразвития РФ подвели итоги IV Национального рейтинга инвестиционной привлекательности особых экономических зон. По его итогу "Тольятти" вошла в тройку лучших ОЭЗ в стране, поднявшись вверх сразу на три позиции.

Дмитрий Богданов, министр экономического развития и инвестиций Самарской области, рассказал, как удалось добиться такого результата:

"Минэкономразвития региона разработала программу развития Особой экономической зоны. В эту программу вошли несколько ключевых направлений работы.

Во-первых, развитие железнодорожной инфраструктуры: сегодня в ОЭЗ строится железнодорожная ветка и в 2021 году движение будет запущено.

Во-вторых, развитие дорожной инфраструктуры: мы строим четырехполосную современную магистраль "Тольятти-Ягодное", которая позволит резидентам ОЭЗ комфортно и безопасно доставлять грузы и продукцию, работая как с поставщиками Тольятти, так и возить грузы по Самарско-Тольяттинской агломерации. Эта трасса будет иметь выход на международную магистраль Европа-Западный Китай и мост через Волгу.

В-третьих, ОЭЗ включена в границы городского округа Тольятти и, кроме существующих преференций (Прим. ред. резиденты ОЭЗ "Тольятти" не платят налог на имущество, землю, транспорт и таможенные пошлины, налог на прибыль снижен до 2 процентов, при этом стоимость электроэнергии составляет 3,81 рублей за кВт/час, водоснабжения — 5,28 рублей за кубический метр, а стоимость выкупа земли составляет 73 375 рублей за гектар) у ее резидентов теперь есть возможность пользоваться льготами моногородов РФ. Они могут получать льготные кредиты и субсидирование под строительство инфраструктуры, помимо той, которая предоставляется по линии ОЭЗ безвозмездно.

И в-четвертых, в ОЭЗ идет Строительство готовых производственных корпусов под новых инвесторов с возможностью снять в аренду готовое здание или выкупить его, в том числе в рассрочку в случае заинтересованности. Мы сделали это специально для того, чтобы ускорить реализацию проектов инвесторов, снять с инвесторов риски проектирования, строительства. Для крупных и иностранных компаний — это фактически инструмент ГЧП, который позволяет максимально снять риски".

Кроме того, в ОЭЗ работает режим максимального благоприятствования работы инвесторов. Управляющая компания и министерство экономического развития и инвестиций Самарской области совместно с отраслевыми структурами региона сопровождают проекты, помогают кооперации, способствуют подбору и подготовке кадров и полностью берут на себя организационные и бытовые вопросы.

Сегодня ОЭЗ Тольятти занимает площадь 660 гектаров, там зарегистрировано 26 резидентов разных отраслей промышленности — производства автокомпонентов, фармацевтики и медизделий, строительных материалов, производства бумаги, газов и газооборудования и другие. Десять заводов уже запущены. Больше 15 миллиардов рублей инвесторы вложили в свои проекты на данный момент, а всего вложат более 25 миллиардов. В этом году объем инвестиций за девять месяцев выше прошлогоднего значения на 74 процента. На данный момент руководство региона и управляющей компании Особой экономической зоны ведут работу сразу с четырьмя крупными проектами по определению места размещения в ОЭЗ".

Рядом с ОЭЗ построен технопарк в сфере высоких технологий "Жигулевская долина". Там создаются комфортные условия для предпринимателей региона, особое внимание уделяется инновационным компаниям, которым часто нужна помощь в бизнес-вопросах, поиске инвесторов, маркетинге и продвижении продукции на рынке, предоставлении офисных и производственных помещений. Все это они могут получить в технопарке "Жигулевская долина". Сегодня там работает 250 резидентов и 2000 уникальных инженеров, специалистов IT-сферы, ученых и разработчиков.

Разместить свои производства на льготных условиях российские и зарубежные компании могут и в индустриальных парках региона. Здесь инвесторам предоставляют всю необходимую инфраструктуру для ведения бизнеса, а также оказывают административную поддержку на всех этапах реализации проектов. Сегодня в ИП "Преображенка" строят корпуса, в том числе для малого и среднего бизнеса. Один из них уже заполняют арендаторы, еще один — в процессе строительства. Корпуса предназначены под "нарезку" складов небольших площадей, условия которых подходят даже для хранения фармацевтической продукции. В "Преображенке" работают 39 компаний, которые создали 4590 рабочих мест.

В еще одном индустриальном парке "Чапаевск", расположенном под Самарой, якорным резидентом является немецкая компания "КНАУФ", которая построила завод по выпуску сухих строительных смесей.

"Правительство региона помогало нам на всех этапах строительства предприятия. Нам очень комфортно работать в Самарской области, особенно, учитывая те условия, которые нам дает статус резидента промпарка. Работа с инвесторами в регионе выстроена на отлично", — считает директор чапаевского филиала компании "КНАУФ ГИПС ЧЕЛЯБИНСК" Антон Назаров. Сегодня там строят еще несколько заводов, для финансирования которых привлечены ресурсы Фонда развития моногородов и присвоены статусы резидентов ТОСЭР.

Дальнейшее развитие этих площадок и увеличение территорий промпарков — один из ключевых пунктов в планах инвестиционного развития региона. Востребованность "Преображенки" стала основанием для увеличения площади этого индустриального парка, и уже в 2021 году будет создан еще один государственный промпарк рядом с Самарой. Областные власти проектируют аналогичные специальные территории для инвесторов еще в ряде муниципалитетов. Кроме того, частные промпарки действуют и на крупных предприятиях, например, "АВТОВАЗ", "Тольяттисинтез", "ВОЛГАЦЕММАШ", "Фосфор" и другие.

Широкие возможности для инвесторов созданы в двух городах региона — Тольятти и Чапаевске, имеющих статус территорий опережающего социально-экономического развития. Резиденты ТОСЭР получают ряд льгот и поддержку со стороны региона, создавая при этом рабочие места и делая свой вклад в диверсификацию экономики моногородов. Например, в Чапаевске действует сниженный налог на прибыль в течение пяти лет, обнуление налога на землю и имущество в течение 10 лет, а также сокращение страховых выплат. Здесь же действуют уникальные условия по стоимости переуступки права владения и пользования земельными участками со всеми коммуникациями.

В тольяттинской ТОСЭР зарегистрировано 73 компании: они уже вложили в реализацию своих проектов более 14,5 млрд рублей, создали 5 335 рабочих мест. Одним из резидентов этой площадки стал проект по строительству крупнейшего в России завода по производству входных металлических дверей "Феррони Тольятти". Его планируется запустить уже весной 2021 года. Суммарные инвестиции в проект составят более 4,4 млрд рублей, здесь будет создано почти 2 тыс рабочих мест с комфортными условиями труда и высокой заработной платой. Резидентами молодого ТОСЭР "Чапаевск" сегодня являются 10 компаний с проектами на общую сумму 1,7 млрд рублей.

Дополнительные опции

В июле принят закон о региональных инвестиционных проектах, что позволяет поддержать не только новых инвесторов, но и действующие организации, которые вкладывают свои средства в проекты "с нуля" или развивают уже существующие. Это касается предприятий в сфере обрабатывающих производств — при соблюдении определенных условий налог на прибыль для них снижается с 20 до 10%.

Снижены требования к получению инвестиционными проектами статуса стратегических. В частности, к проектам в отрасли сельского хозяйства. Если раньше инвестор должен был вложить не менее миллиарда, то теперь планка снижена до 200 млн. Особые условия предусмотрены для проектов в моногородах. Так, в Чапаевске, Октябрьске, Похвистневе и Новокуйбышевске проекты попадут в перечень стратегических, если инвестор вложит не менее 30 млн, в Тольятти — не менее 50 млн рублей. Этот статус получат и компании, представившие бизнес-планы с финансовыми вложениями от миллиарда рублей, а также от 650 млн рублей в сфере здравоохранения, образования, культуры, физкультуры, спорта и туризма, а также жилищного строительства при условии концессии.

"В Самарской области работа с инвесторами является приоритетной, губернатор Дмитрий Азаров ставит перед командой правительства задачу стать самым комфортным регионом в стране для бизнеса. И у Самарской области для этого есть все: профессиональная команда, индустриальные площадки, квалифицированные кадры, одни из лучших в стране специализированные вузы и трудолюбивые ответственные люди, а значит, любой инвестор найдет для себя все условия для успеха!" — уверен Дмитрий Богданов.