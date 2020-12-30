Дмитрий Богданов: "Поддержка и развитие бизнеса - приоритет в работе правительства региона"

Как предприниматели Самарской области пережили пандемию и как в непростое время выстраивался диалог бизнеса и власти? О том, на какую помощь сегодня могут рассчитывать малые предприятия, где искать информацию о положенных льготах и услугах, а также о том, как в регионе работают с подрастающим поколением предпринимателей, в интервью рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

- От представителей бизнеса часто можно услышать, что в кризис нужно рассчитывать только на свои силы. Что вы ответили бы сегодня на это мнение?

- Весной, когда не только наша страна, но и весь мир столкнулся с вынужденными ограничениями, бизнесу пришлось переживать непростое время. Тогда на федеральном уровне была создана беспрецедентная линейка инструментов поддержки предпринимательства. Это кредитные каникулы, возможность реструктуризации кредитов, отсрочки по налогам, льготные кредиты, субсидии на неотложные нужды и на дезинфекцию и многое другое.

Высокая востребованность всех этих мер свидетельствует об их своевременности и актуальности - бизнесу нужна была помощь, и государство эту помощь ему предоставило. В субъектах большой пакет федеральной поддержки дополнили региональными мерами. Все вместе это дало положительный эффект в борьбе с последствиями пандемии и помогло сохранить большое количество малых и средних предприятий.

Я уверен в том, что бизнес и государство должны действовать в связке. Именно такое партнерство лежит в основе успешного развития экономики.

- А насколько активно предприниматели Самарской области использовали те самые антикризисные меры, утвержденные правительством РФ?

- Все инструменты поддержки бизнеса, созданные федеральным правительством в кризисный период, были положительно восприняты предпринимателями региона: предприятия из наиболее пострадавших отраслей получали положенные им субсидии, подавали заявки на льготные кредиты, оформляли кредитные каникулы.

Более 2 млрд рублей было направлено на выплату субсидии на неотложные нужды. В апреле и мае пострадавшим предприятиям выплачивались суммы в размере МРОТ (12130 рублей) на каждого сотрудника, числившегося в штате предприятия. Эта мера в самый пик ограничительных мер помогла поддержать более 22 тысяч субъектов МСП, где трудится свыше 85 тысяч жителей региона.

На 11,2 млрд рублей были выданы кредиты под 2% на возобновление деятельности с возможностью последующего списания, при сохранении 90% сотрудников. При сохранении персонала на 80% и более кредит и проценты спишут наполовину.

Предприниматели региона активно использовали возможность оформить беспроцентный кредит на выплату зарплаты сотрудникам. В нашем регионе банки одобрили более 1100 заявок на общую сумму 2,5 млрд рублей.

Еще одной безвозмездной выплатой стала субсидия на дезинфекцию - предприниматели региона и социально ориентированные некоммерческие организации, работающие в непосредственном контакте с посетителями, могли сэкономить собственные ресурсы на обработку помещений, оформив льготные средства на проведение дезинфекционных мероприятий. На получение этой субсидии подали более 4 тыс. заявок, на эти цели было направлено 154 млн рублей.

Кроме того, предприятия из пострадавших сфер были освобождены от уплаты налогов за 2 квартал 2020 года. Все остальные представители малого и среднего бизнеса могли оформить отсрочку по налогам и страховым взносам и арендным платежам, к тому же для отдельных отраслей она теперь действует до конца года. Эта мера позволила поддержать 38,8 тысячи малых и средних предприятий.

Таким образом, в различных формах малое и среднее предпринимательство получило поддержку более, чем на 33 млрд рублей. И могу сказать, что наши предприниматели использовали все предоставленные им возможности сохранить и продолжить развивать свое дело.

- Регион не остался в стороне и предложил бизнесу свои меры поддержки. Расскажите о них подробнее.

- Да, действительно, по поручению губернатора на региональном уровне был разработан свой пакет антикризисных мер. Например, всем предпринимателям региона на три месяца продлены сроки уплаты налога за 2019 год при использовании так называемой "упрощенки", а также авансовых платежей за 1 квартал по земельному и транспортному налогу, налогу при использовании ЕНВД. Эти меры коснулись 96 тысяч региональных организаций.

Кроме того, действуют отсрочки по оплате аренды государственного и муниципального имущества и многое другое.

Настоящим "флагманом" региональных инструментов антикризисной поддержки бизнеса стали новые финансовые продукты Гарантийного фонда Самарской области. Фонд был докапитализирован более чем на 640 млн рублей, и с 1 июля здесь действуют пять программ по предоставлению предпринимателям микрозаймов по льготным ставкам от 2,125% до 4,25%. В рамках этих продуктов предприниматели могут получить до 5 млн рублей.

Причем решение о предоставлении льготных средств принимается в течение одного дня, следующего после предоставления полного пакета документов. Самое важное, что в ГФСО может обратиться абсолютно любой предприниматель, даже онлайн на сайте www.gfso.ru. На уровне региона было решено поддержать всех, независимо от того, входит ли деятельность организации в перечень пострадавших отраслей или нет.

Гарантийный фонд также предоставляет отсрочки по действующим договорам, реструктуризацию кредитов под поручительство фонда. И эти услуги тоже пользуются спросом, помогают сохранить бизнес и рабочие места. Отмечу, что все антикризисные меры составлялись с учетом мнения делового сообщества, отталкиваясь от их потребностей и озвученных проблем.

В самом начале пандемии мы создали "горячую линию" для предпринимателей по номеру 8-800-300-63-63. В целом по всем каналам связи мы обработали более пяти тысяч обращений предпринимателей.

Один из основных индикаторов успешности нашей работы в направлении поддержки предпринимательства - число занятых в секторе малого и среднего бизнеса. Сегодня в этой сфере трудится уже 471,8 тыс. человек.

- Как министерство взаимодействовало с предпринимателями? Ведь в период ограничительных мер их нужно было информировать об антикризисных инструментах, и наверняка сами предприниматели стремились высказать свои пожелания относительно актуальных мер поддержки?

- В этот непростой период мы были в постоянном контакте с бизнес-сообществом, еженедельно проводили онлайн-встречи с участием представителей профильных министерств, банков, налоговой службы. Если мы, например, встречались с организациями сферы туризма, торговли, общепита, то к нам обязательно подключались коллеги из профильных департаментов.

Такие диалоги власти с бизнесом были просто необходимы, в ходе них мы анализировали проблемы, с которыми столкнулись предприниматели, и вырабатывали алгоритмы их решения. Они могли напрямую задать нам интересующие вопросы, предложить свое видение необходимой поддержки. Более трех тысяч предпринимателей приняли участие в таких онлайн-встречах.

- Некоторых предпринимателей слово "господдержка" пугает необходимостью собирать большое количество бумаг, бегать по инстанциям и тратить свое время и силы. Как на самом деле сегодня обстоят дела с получением помощи?

- Во-первых, получение большого числа мер поддержки "ушло" в онлайн. Например, оформление госсубсидии на неотложные нужды, по словам многих представителей бизнеса, занимало всего пару минут. Для этого нужно было просто подать онлайн-заявку в кабинете налогоплательщика на сайте nalog.ru.

Специально для того, чтобы предприниматель не запутался в многообразии действующих мер, мы создали портал Mybiz63.ru, где собрана вся информация об услугах организаций региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, анонсах предстоящих мероприятий и образовательных программ.

К слову, в начале пандемии мы перевели все наши программы обучения в режим "онлайн", и в этом формате их прошли около 5 тыс. предпринимателей. Такой формат работы понравился многим участникам: некоторые наши курсы из соображений удобства и безопасности уже изначально планируются дистанционными.

Прокачать свои предпринимательские качества и бизнес-знания предприниматели могут, не заплатив ни копейки, - все расходы берет на себя правительство в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", разработанного по поручению президента РФ Владимира Путина.

С той же целью - сэкономить ресурсы предпринимателей и предоставить им услуги в режиме "единого окна" - мы создаем центры "Мой бизнес". Сегодня они уже действуют в Самаре, Тольятти, Сызрани и Отрадном. До конца года планируем открыть такие центры в Чапаевске и Новокуйбышевске. А в следующем году - довести их число до 10.

Специалисты центра помогут разобраться в вопросах налогообложения, сертификации товаров и услуг, оформлении заявок на получение кредитов и мер господдержки по разным программам. Здесь также доступны услуги коворкинга, есть залы для переговоров и проведения лекций, семинаров, тренингов. На одной площадке можно получить услуги сразу нескольких институтов развития бизнеса.

- Если опытные предприниматели уже знакомы с особенностями предпринимательской деятельности, то потенциальные субъекты МСП подчас не знают, с чего начать и в каком направлении двигаться. Существуют ли в регионе ресурсы для начинающих предпринимателей?

- Начинающие предприниматели могут воспользоваться как нашей онлайн-площадкой Mybiz63.ru, так и физически посетить действующие организации развития предпринимательства. С регистрацией будущему предпринимателю могут также помочь в одном из центров "Мой бизнес". Здесь же специалисты предложат варианты для производственных площадок или офиса. Получить помещение на льготных условиях начинающий предприниматель может на базе бизнес-инкубатора - сегодня они действуют в Самаре, Тольятти, Нефтегорске и Кинель-Черкассах.

Обратиться за консультацией по вопросам предпринимательской деятельности, положенных льготах или регистрации в качестве самозанятого предприниматели также могут в "Информационно-консалтинговое агентство Самарской области".

Новый специальный налоговый режим для самозанятых граждан - оптимальное решение для многих людей, которые находятся в начале предпринимательской деятельности. Это новый формат предпринимательства, действующий в регионе с начала 2020 года. Если человек делает что-то своими руками, предлагает услуги репетитора, няни, такси и хочет работать легально, но при этом пока не готов регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, то новая возможность стать самозанятым и платить налог на профессиональный доход в размере 4-6% будет отличным вариантом для старта. Этот налоговый режим пользуется большой популярностью - сегодня в регионе зарегистрировано уже более 39,3 тысячи самозанятых граждан.

- В современных экономических условиях обучение и повышение собственных компетенций актуально не только для будущих предпринимателей, но и для тех, кто уже давно трудится в малом бизнесе и среднем бизнесе. Уделяют ли в регионе внимание этому направлению поддержки предпринимателей?

- Безусловно, образовательная составляющая является одним из ключевых направлений в большой работе по развитию предпринимательства и увеличению числа субъектов МСП в регионе. В этом году по направлению "выращивания" предпринимателей мы провели более 50 обучающих мероприятий, в которых приняли участие почти 2 тыс. предпринимателей; по направлению популяризации предпринимательства состоялось 160 мини-курсов, вебинаров, встреч с бизнесом - за год мы в них задействовали 14 тыс. жителей региона.

В качестве преподавателей привлекаются только опытные предприниматели, грамотные бизнес-тренеры федерального и регионального уровней. Все наши образовательные мероприятия были очень востребованы. Например, в начале декабря мы подвели итоги масштабного акселератора, который предполагал несколько обучающих интенсивов. Участники работали с трекерами (бизнес-наставниками) по вопросам развития своего бизнеса, по постановке и проверке гипотез, обеспечивающих кратный рост. По итогам обучения многие из них отметили рост бизнес-показателей на 50-75%, у некоторых он достиг даже 100%.

Среди финалистов акселератора есть и те, кто во время работы освоил новое направление работы, зарегистрировал собственную торговую марку.

Очень ярко и интересно прошли курсы для женщин-предпринимателей "Женский бизнес", где участницы из числа действующих бизнес-леди учились создавать сильную команду, получали навыки построения продаж и управления финансами. Не менее успешной стала федеральная программа "Мама-предприниматель", где молодые мамы упаковывали свои идеи в бизнес-план, а затем защищали готовые проекты перед компетентным жюри. Несколько программ провели для самозанятых.

И начинающим, и опытным предпринимателям я рекомендую участвовать в акселераторах, курсах и вебинарах, которые мы регулярно проводим. Здесь можно не только получить новые знания, но и пообщаться с коллегами, познакомиться с их бизнес-кейсами и инструментами, чтобы в дальнейшем адаптировать их для своего проекта.

- Какие ошибки чаще всего делают начинающие предприниматели?

- Во-первых, стоит понимать, что ошибаются все и не нужно бояться делать эти ошибки - каждая из них дает пищу для размышлений на тему "что я сделал не так" и "в какую сторону двигаться дальше".

К основным ошибкам на старте часто относятся отсутствие тщательного контроля за финансовыми потоками и отсутствие четкого, "рабочего" бизнес-плана. К созданию своего дела нельзя относиться легкомысленно - это чревато быстрым уходом с рынка. Молодые люди могут немного расслабиться, вдохновившись первыми успехами, и это может сыграть только во вред. Постоянный контроль за всеми процессами лежит в основе успешного ведения дел.

Важно уметь анализировать текущую экономическую ситуацию, подстраиваться под запрос потребителей. Кризисная ситуация, связанная с пандемией коронавируса, продемонстрировала гибкость многих предпринимателей Самарской области и их способность переориентировать свой бизнес с учетом новых реалий. Например, местные дизайнеры вместо одежды начали шить многоразовые маски и защитные костюмы, кинолог из Самары запустил онлайн-курс по дрессировке собак с дальнейшим сопровождением и отмечает, что желающих воспользоваться такой услугой стало вдвое больше. Многие бизнесмены перевели свои услуг в онлайн и при этом не только не потеряли в числе клиентов и объеме предоставленных услуг, но и нарастили свои обороты, при этом сократив затраты. И на наших бесплатных образовательных программах мы этому обучаем.

- Способности к созданию собственного дела, определенные личностные качества, как правило, могут проявиться уже в школьном или студенческом возрасте. Но молодые ребята часто понятия не имеют, с чем хотели бы связать свою жизнь. Ведется ли в регионе работа по профориентации таких потенциальных бизнесменов, помогая им определиться и наметить свой курс?

- Мы ведем активную работу с молодежью. Например, проводим образовательные мероприятия для школьников и студентов, на которых предприниматели рассказывают им о нюансах создания своего дела, мерах господдержки. Совместно с министерством образования и науки региона мы привлекаем к участию в таких программах студентов вузов и ссузов.

Одним из успешных примеров в этом отношении стал образовательный проект "Почему бизнес?" Мы начали его создавать еще в 2019 году, в основу была заложена идея, что старшеклассники и студенты - это завтрашние предприниматели. Сейчас они находятся на этапе выбора, в том числе профессионального. И наш образовательный проект знакомит молодых людей с возможностями открытия бизнеса, с инструментами господдержки, историями успеха предпринимателей региона.

Тех, кто серьезно задумается о создании своего дела, включим в акселерационные программы и бизнес-инкубаторы. Каждого участника будем сопровождать до открытия собственного дела либо поможем войти в успешные команды.

Образовательная работа ведется не только со студентами, но и со школьниками - перед началом нового учебного года мы провели онлайн бизнес-курс "Академия PROБизнес" для старшеклассников и студентов ссузов. Задачей программы было научить школьников предпринимательскому и проектному мышлению, созданию и тестированию бизнес-идей, воспитать ценность понятия "финансы" и обучить финансовой грамотности, развить навык общения в коллективе и выстраивания профессиональных взаимоотношений, научить школьников анализировать рынок, его тенденции и экономическую ситуацию. Ребята получили бесценный опыт взаимодействия с действующими предпринимателями, узнали о том, какие механизмы заставляют бизнес эффективно работать.

Этим большим направлением своей работы мы хотели бы обратить внимание молодых людей на предпринимательство, дать им пищу для размышлений на тему своего будущего. Тем более что сегодня в регионе созданы все условия для быстрого и качественного старта.