Сегодня в промышленной подготовке есть инновационные методы очистки, которые увеличивают срок работы установок водоподготовки до 25-30 лет и значительно уменьшают расходы на капитальный и текущий ремонт теплоэнергетического оборудования. Об опыте их внедрения на ведущих промышленных предприятиях страны рассказал директор компании "ТЭХ-Групп" Алексей Гридчин.

— В чем заключается главная задача водоподготовки и как уберечь оборудование от коррозии?

— Всем известно, что главная задача водоподготовки — получить воду требуемого качества, необходимую для правильного функционирования оборудования любого промышленного производства. И перед руководством предприятия и специалистами цехов неизбежно встает вопрос: как предотвратить коррозию рабочих деталей и образование накипи на нагревательных аппаратах?

Сегодня в промышленной подготовке есть такие инновационные методы очистки, которые увеличивают срок работы установок ВПУ до 25-30 лет, дают экономию воды на собственные нужды и значительно уменьшают расходы на капитальный и текущий ремонт теплоэнергетического оборудования. Именно эти современные технологии мы и стараемся применять, чтобы обеспечить безопасную и надежную работу теплообменного оборудования.

— Ваша компания известна как производитель оборудования и реагентов. Есть ли в планах развитие других видов деятельности?

— Мы начинали свою деятельность с производства оборудования для водоподготовки. Развиваясь дальше, освоили изготовление химических реагентов. А последние 7 лет работаем в еще одном, надо сказать быстро набирающем обороты направлении — проектирование, реконструкция и пуско-наладочные работы установок водоочистки, цехов подготовки воды и участков очистки стоков. И сейчас все больше наших заказчиков смотрят на нас как на инжиниринговую компанию, способную реализовать проект "под ключ" — от разработки проектно-сметной документации до изготовления и поставки оборудования, монтажа, строительства и последующего сервисного обслуживания в период эксплуатации.

— Какие крупные проекты компания реализовала в 2019–2020 годах?

— Одним из примеров успешного сотрудничества и внедрения современных технологий в 2020 году можно считать техническое перевооружение водоподготовительных обессоливающих установок ТЭЦ ВАЗа.

Разработка проекта была поручена нашей компании. Для получения наилучших технико-экономических и экологических показателей инженеры и технологи предложили интересное решение — заменить физически и морально устаревшее оборудование, максимально используя существующее установки, коммуникации, насосное и баковое хозяйство.

Реконструкция ВПУ на Волжском автозаводе

Такую технологию мы внедряем на протяжении нескольких лет, и ее преимущества уже оценили на многих предприятиях большой и малой энергетики.

Особо хочу отметить экологическую составляющую проекта — за счет повторного использования в технологическом цикле обработанной воды значительно сокращается объем сброса сточных вод, снижая тем самым нагрузку как на биоценоз реки Волги, так и на экосистему региона в целом.

В сентябре мы сдали основному заказчику в этой области — ПАО "Т-Плюс" аналогичный проект по перевооружению обессоливающей установки Саратовской ТЭЦ-2. В данный момент занимаемся проектированием на Тольяттинской ТЭЦ — современные установки подготовки воды должны стоять и в нашем городе.

— Как деятельность компании изменилась в условиях пандемии, как быстро удалось перестроиться в новых реалиях? Какой опыт приобрели?

— Сегодня каждая компания, вне зависимости от масштаба, адаптируется под новые условия работы. Мы сохранили, а где-то и приумножили производственно-финансовые связи с нашими партнерами во всех направлениях своей деятельности. Производственные и логистические процессы работают в прежнем режиме, с соблюдением усиленных мер безопасности. Некоторые сотрудники остаются работать на "удаленном режиме".