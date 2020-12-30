"КуйбышевАзот" в 2020 году сумел продолжить развитие и запустил новые производства

Снижение спроса на продукцию химотрасли и неблагоприятная ценовая конъюнктура сказались на финансовых результатах крупнейшего российского производителя капролактама, полиамида и минеральных удобрений. Тем не менее в 2020 году КуйбышевАзот открыл новые производства не только на основной площадке в Тольятти, но и в Германии, и сохранил проекты развития.

Разнонаправленная динамика

Замедление отечественной и мировой экономики, вызванное пандемией коронавирусной инфекции, привело к общему сокращению спроса на химическую продукцию и снижению рыночных цен.

В 2020 году объемы производства ПАО "КуйбышевАзот" были снижены практически по всем направлениям. Падение мирового спроса в автомобильной отрасли не могло не оказать негативного влияния на рост запасов капролактама и полиамида-6 и привело к сокращению объемов выпуска данных продуктов. Кроме того, остановка основных производств комплекса минеральных удобрений - аммиака и карбамида - для проведения остановочного планового капитального ремонта обусловила снижение выпуска минеральных удобрений относительно прошлого года. Ремонт отличался от ранее проводимых повышенными объемами и сложностью выполняемых работ, а также более масштабной заменой ключевого оборудования и, как следствие, более длинными сроками проведения.

Снижение объемов производства вкупе с негативной динамикой цен на ключевые продукты компании на мировых рынках отрицательно отразилось на выручке. Так, ожидаемое снижение выручки ПАО "КуйбышевАзот" по итогам работы в 2020 году может составить порядка 15% по отношению к финансовому результату 2019 года (54 млрд рублей).

По итогам работы за девять месяцев этот показатель составил 34,6 млрд рублей, а чистая прибыль уменьшилась на 60% и составила 1,4 млрд рублей.

Стратегия развития не меняется

Несмотря на заметное снижение чистой прибыли, ПАО "КуйбышевАзот" продолжает реализацию наиболее важных для развития инвестиционных проектов, которые позволят рассчитывать на повышение эффективности производства и снижение затрат в предельно сжатые сроки. На развитие компании за девять месяцев 2020 года было направлено 4,6 млрд рублей, в том числе 1,2 млрд рублей - на ремонт и обновление оборудования.

Так, в феврале 2020 года на новом агрегате по производству азотной кислоты УКЛ-2 была получена первая продукция. Новая установка УКЛ была построена с учетом современных технологий и характеризуется меньшим потреблением электроэнергии на тонну продукции и существенным снижением объемов выбросов. Инвестиции в проект составили 1,6 млрд рублей. Это очередной этап в реализации целого комплекса проектов в рамках развития и модернизации производства азотных удобрений, направленных на повышение эффективности и снижение воздействия на окружающую среду.

2 декабря 2020 года КуйбышевАзот ввел в эксплуатацию завод по производству серной кислоты марки "К" и улучшенного олеума. Его мощность по серной кислоте марки "К" - 140 тыс. тонн в год, по улучшенному олеуму - 360 тыс. тонн. Проект стал пилотной сделкой, одобренной для реализации в рамках "Фабрики проектного финансирования", организованной госкорпорацией ВЭБ.РФ и Газпромбанком. Объем инвестиций составил 8,6 млрд рублей, из которых 4,7 млрд рублей - синдицированные кредиты. Цель проекта - сырьевое обеспечение и наращивание производства капролактама и продуктов его переработки, а также сырьевая безопасность и стабильная работа ПАО "КуйбышевАзот" в рамках единственной технологической цепочки импортозамещающей продукции на территории РФ от капролактама и полиамида до инженерных пластиков, нитей и тканей.

До реализации проекта по строительству установки серной кислоты и олеума ПАО "КуйбышевАзот" был единственным производителем капролактама в РФ, не имеющим собственной сырьевой базы. Пуск производства позволил снизить себестоимость производимой продукции и исключить зависимость от поставок привозного сырья.

"Для нас очень важно, что механизм "фабрики" позволил нам привлечь на производственную площадку ресурсы для внедрения прогрессивных технологий, обеспечивающих высокий уровень промышленной и экологической безопасности", - подчеркнул генеральный директор ПАО "КуйбышевАзот" Александр Герасименко.

В партнерстве с итальянским концерном Maire Tecnimont Group продолжается строительство нового агрегата карбамида на основной площадке в Тольятти. Агрегат спроектирован на базе наиболее прогрессивных технологий, обеспечивающих экологическую чистоту и безопасность производства.

Один из проектов был реализован на производственной площадке дочерней компании КуАзота - STFG Filamente GmbH в Рудольштадте (Германия). В проект было инвестировано более 3 млн евро, и в сентябре 2020 года там запущено производство полимер-композитных материалов (компаундов) на основе полиамида-6.

Экологические приоритеты

Переход на современные химические технологии, обеспечивающие экологичность и безопасность вновь создаваемых производств, - один из ключевых элементов стратегии развития КуйбышевАзота. В частности, прогрессивные технологии, примененные на заводе по производству серной кислоты марки "К" и улучшенного олеума, обеспечивают снижение выбросов в атмосферу в 3,5 раза даже по отношению к наилучшим доступным технологиям.

На производстве аммиачной селитры сейчас строится новая установка гранулирования и выпарки. Она заменит две действующие, что позволит значительно сократить выбросы в атмосферу.

В октябре 2020 года было объявлено о победе КуйбышевАзота во Всероссийском конкурсе "Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость - 2019" в номинации "Лучший международный проект". Высокую оценку получил проект "Производство аммиака на производственной площадке ПАО "КуйбышевАзот" совместно с компанией Linde". В нем реализованы технологии, ранее не применявшиеся в России, обеспечивающие ресурсосбережение и экологическую чистоту на уровне лучших мировых аналогов.

А основным проектом экологической программы 2020 года стало строительство очистных сооружений ливневого стока Северного промышленного узла и части Центрального района Тольятти за счет собственных средств КуАзота. Планируемый объем инвестиций - 1,2 млрд рублей.

Первый этап проекта стоимостью 872 млн рублей включен в федеральную программу "Оздоровление Волги" в составе национального проекта "Экология". Этот этап завершился в конце августа 2020 года пуском очистных сооружений. Сейчас продолжается строительство их второй очереди.

Очень нужный кислород

КуйбышевАзот не только обеспечил защиту собственных сотрудников от коронавирусной инфекции, но и вносит заметный вклад в борьбу с пандемией на региональном уровне. В частности, совместное предприятие ПАО "КуйбышевАзот" и немецкой компании Linde Group ООО "Праксайр Азот Тольятти" обеспечивает медицинским кислородом больницы Самарской области и других регионов Поволжья.

С апреля 2020 года, когда был начат активный этап борьбы с коронавирусом, совместное предприятие втрое увеличило объемы производства медицинского кислорода для лечебных учреждений. Кроме того, на промплощадке КуйбышевАзота находятся хранилища жидкого кислорода объемом 1000 тонн, что служит резервом для увеличения объемов таких поставок.