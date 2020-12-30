Губернатор поздравил самарскую семью с Новым годом

Всероссийская акция "Елка желаний" набирает обороты. В этом году свои письма Деду Морозу отправили дети из многодетных семей, ребята с ограниченными возможностями здоровья или оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

Свои новогодние желания загадала и самарская семья Еремеевых. Cтол для рисования песком подарили в региональном отделении партии "Единая Россия", а вручил подарок секретарь реготделения, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Елена и Александр Еремеевы воспитывают двух сыновей. Старший Богдан учится на 4 и 5, любит решать математические задачи и с увлечением занимается дзюдо. Младший Родион родился с особенностями здоровья. Всей семьей Еремеевы играют в развивающие игры, гуляют, посещают курсы реабилитации - в этом году Родион впервые сел на лошадь. Иппотерапия помогла ему укрепить вестибулярный аппарат, обрести уверенность в движениях.

"У меня очень добрые и дружные сыновья. Богдан во всем мне помогает и с удовольствием занимается с братом. Я подумала, что мои мальчишки заслужили новогоднее чудо, поэтому не раздумывая отправила письмо на "Елку желаний". Хотелось найти волшебника для нашей семьи. И такой человек нашелся. Главное - мечтайте, и все сбудется!" - рассказала Елена Еремеева.

Родиону мама заказала стол для рисования песком, а старшему Богдану попросила подарить конструктор LEGO, о котором мальчик давно мечтает.

Дмитрий Азаров от имени всех партийцев вручил долгожданные подарки и пообщался с дружной семьей.

Хозяйка дома поблагодарила главу региона за новогоднее чудо и преподнесла мед с семейной пасеки.

Напомним, стать для детей добрым волшебником может любой желающий. Деревья, украшенные открытками с мечтами ребят, есть во всех муниципалитетах Самарской области.