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Здравоохранение Общество

ООО "НПП "ПОЛИПЛАСТИК" закупило кислородные концентраторы для больниц региона

САМАРА. 30 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская городская клиническая больница №8 и Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн получили перед Новым годом по два 5-литровых кислородных концентратора JAY 5. В рамках своей благотворительной программы медицинскую технику в учреждения на общую сумму 268 тысяч рублей закупило ООО "НПП "ПОЛИПЛАСТИК".

Фото: предоставлено НПП "Полипластик"

"Сегодня, в период пандемии COVID-19, это действительно крайне необходимая техника, очень актуальный новогодний подарок!" - комментирует Марина Гарявина, главная медицинская сестра городской клинической больницы №8. Аппараты JAY 5 производят кислород с концентрацией 90-96%, объемом от 0,5 до 5 литров в минуту - они незаменимы при острых гипоксиях.

Передавая концентраторы больницам, Дмитрий Юрасов, руководитель обособленного подразделения НПП "ПОЛИПЛАСТИК" в Тольятти, отметил, что работая на территории региона, предприятие не могло оставаться в стороне от всеобщей проблемы. "Нам искренне хотелось оказать именно нужную помощь учреждениям здравоохранения, не "для галочки". Поэтому мы консультировались с министерством здравоохранения Самарской области, и оно помогло нам определиться с номенклатурой", - говорит Юрасов.

И медики, и представитель бизнеса выразили надежду, что в обозримом будущем пандемию удастся победить. А кислородные концентраторы останутся в больницах и продолжат приносить пользу при проведении общих наркозов, лечении заболеваний сердца и сосудов, хронических патологий легких, головного мозга, состояний, сопровождающихся острой или хронической гипоксией.

Гид потребителя

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