Курс на восстановление: меры господдержки помогают экономике Самарской области

2020-й стал для экономики страны настоящей проверкой на прочность - весной пандемия буквально поставила жизнь на паузу, приостановила работу целых отраслей. Тяжелее всего пришлось малому и среднему бизнесу, который, несмотря ни на что, пытается вернуться к докризисным показателям, приняв новые условия игры. Сегодня экономика взяла курс на восстановление: в Самарской области даже в непростых условиях открываются новые производства, реализуются крупные инвестпроекты, создаются рабочие места.

В этом году в связи с угрозой распространения коронавируса устанавливались нерабочие дни. В конце марта они были объявлены на федеральном уровне и продлевались несколько раз - до 30 апреля, такие дни были и в мае.

Соответствующие указы президента РФ Владимира Путина не распространяли свое действие только на работников ряда организаций, в том числе непрерывно действующих, медицинских и аптечных, а также тех, что обеспечивают население продуктами питания и товарами первой необходимости. Кроме того, вышло распоряжение правительства РФ о рекомендуемом перечне непродовольственных товаров первой необходимости - предприятия по их производству и реализации тоже не прекращали свою работу в апреле. Наряду с федеральными решениями, регионам было дано право принимать меры (в том числе корректировать список этих товаров) исходя из эпидемиологической обстановки и дальнейшего развития ситуации.

Системообразующие предприятия в большинстве своем практически не приостанавливали деятельность, но перестроили свою работу и часть сотрудников переводили на удаленный режим. По мере снятия ограничений начали открываться предприятия малого и среднего бизнеса - их работу возобновили с условием выполнения рекомендаций Роспотребнадзора по обработке помещений, температурному контролю персонала и посетителей, а также масочному режиму.

В этот сложный период особо пострадавшие отрасли (туризм, гостиничный бизнес, развлекательная сфера, общепит и другие) были поддержаны пакетами федеральных мер: льготные кредиты, субсидии, налоговые отсрочки, кредитные каникулы, реструктуризация действующих кредитов и др. Из федерального бюджета предпринимателей Самарской области поддержали более чем на 33 млрд рублей.

Они могли, например, оформить беспроцентные кредиты на выплату заработной платы своим сотрудникам сроком на шесть месяцев. Этой мерой воспользовались более 1100 представителей МСП - общая сумма "нулевых кредитов" превысила 2,5 млрд рублей. Еще одним значимым инструментом поддержки предпринимателей стали субсидии на неотложные нужды - в апреле и мае эту помощь получили более чем 22 тыс. субъектов МСП, где занято свыше 85 тыс. жителей региона.

В помощь бизнесу утвердили и льготные кредиты на возобновление деятельности - в нашем регионе на это направили 11,2 млрд рублей. Малые предприятия из пострадавших отраслей и социально ориентированные некоммерческие организации, работа которых предполагает длительный контакт персонала и посетителей, получили единоразовую субсидию на проведение дезинфекционных мероприятий. Кроме того, федеральным центром предусмотрены отсрочки по налогам - по данным ФНС России по Самарской области, эта мера в регионе коснулась почти 39 тысяч субъектов МСП.

Ресторатор Роман Вавилин признается, что сфера общественного питания пережила непростой период и еще некоторое время понадобится кафе и ресторанам, чтобы выйти на докризисные обороты.

"Мы обращались за кредитом на зарплату, а также за льготным кредитом на возобновление деятельности. Оформление прошло легко, в короткие сроки, никаких проблем не было. Теперь мы выполняем необходимые критерии по сохранению численности сотрудников наших предприятий, - рассказал Роман Вавилин. - Подспорьем стала субсидия на дезинфекцию. Регулярно проводим большой комплекс работ: помимо масочно-перчаточного режима, каждые два часа обрабатываем все поверхности, в закрытых помещениях установлены обеззараживатели воздуха. Учитывая объем затрат, помощь от государства пришлась очень кстати."

По поручению губернатора Дмитрия Азарова Самарская область одной из первых включилась в работу по созданию своих, дополнительных мер поддержки представителей бизнеса, жителей губернии. В правительстве региона начали проводиться заседания оперативных штабов по повышению устойчивости экономики, противодействию распространения COVID-19, на которых обсуждали текущую эпидемиологическую ситуацию и принимали решения о введении или снятии ограничений, утверждались меры поддержки.

Поддержать представителей бизнеса, дать им новые точки роста призваны нацпроекты "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и "Международная кооперация и экспорт".

Одним из ключевых решений в части финансовой помощи предпринимателям стала докапитализация Гарантийного фонда Самарской области на 640 млн рублей. В ГФСО любой представитель малого и среднего бизнеса, независимо от сферы деятельности, может получить льготный микрозаем до 5 млн, ставка по которому не превышает 4,25%. Сегодня фонд поддержал бизнес региона более чем на 300 млн рублей.

Одним из получателей микрозайма стало ООО "Завод керамзитобетонных блоков №1". По словам генерального директора предприятия Максима Максимова, заемные средства понадобились компании для расширения производства и помощь Гарантийного фонда пришлась кстати.

По данным Федеральной налоговой службы, на 10 ноября в Самарской области зарегистрировано 123527 субъектов МСП - по этому показателю регион занимает второе место в Приволжском федеральном округе.

"Мы столкнулись с беспрецедентным в истории вызовом и приняли все меры, чтобы в этот непростой период поддержать наших предпринимателей, - рассказал о проведенной работе министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Мы активно призывали самозанятых граждан легализовать свою деятельность - специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" начал действовать на территории Самарской области с этого года. Он пользуется большой популярностью: в регионе зарегистрировано 39,3 тысячи самозанятых. А численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, увеличилась на 5% и составила 471,8 тыс. человек".

По информации министерства, в топ-5 видов деятельности по количеству плательщиков НПД вошли транспорт - 11,6%, строительство - 7,46%, прочие услуги - 7,1%, услуги салонов красоты - 6,8%, услуги репетиторов - 2,4%.

Дмитрий Богданов, министр экономического развития и инвестиций Самарской области:

- Для удобства предпринимателей мы создали портал mybiz63.ru, где собрана вся самая актуальная информация о предстоящих событиях, обучающих мероприятиях. Здесь же представители малого и среднего бизнеса смогут узнать о мерах поддержки, на которые они могут рассчитывать. Мы также запустили "горячую линию" - позвонив по номеру 8-800-300-63-63, предприниматели смогут задать консультантам любые интересующие их вопросы.



Максим Максимов, генеральный директор ООО "Завод керамзитобетонных блоков №1":

- Мы работаем только внутри региона, но в наших планах - расширение географии поставок, потому что заявки поступают из разных городов. Мы начали искать возможности для увеличения объемов выпускаемой продукции и поняли, что необходимо пополнить оборотные средства. Для этого мы обратились в Гарантийный фонд. И были приятно удивлены ставке в чуть более чем 4% по программе, действующей в фонде.