Компания "СЛТ Аква" запускает новые линии и продукты

Компания "СЛТ Аква" из года в год подтверждает репутацию ответственного производителя, надежного поставщика, запускает новые линии и продукты. О том, как сложился уходящий год и каковы планы на следующий, "Итогам года" рассказал генеральный директор Михаил Товмасян.

- Михаил, как вы оцениваете итоги уходящего года?

- В 2020 году наша компания, несмотря на пандемию, продолжила тренд на укрепление рыночных позиций. Причем темпы роста компании опережают рост рынка. В этом году мы существенно нарастили производственные мощности, а также вывели на рынок два новых продукта - полипропиленовый сильфонный осевой компенсатор SLT AQUA и противопожарную систему SLT BLOCKFIRE.

Сильфонный осевой компенсатор SLT AQUA решает проблемы монтажа сложных участков трубопроводных систем отопления и горячего водоснабжения. Мы разработали продукт, который качественно улучшает эксплуатационные характеристики, упрощает монтаж и обслуживание участков системы, где требуется компенсация теплового расширения.

Второй наш большой проект - противопожарная система SLT BLOCKFIRE. Мы зарегистрировали СТО "Проектирование, монтаж и техническое обслуживание полипропиленовых трубопроводов SLT BLOCKFIRE в установках пожаротушения и внутреннем противопожарном водопроводе" в МЧС России в качестве нормативного документа по пожарной безопасности с присвоением шифра ВНПБ 102-20, что подтверждает факт соблюдения производством всех нормативных правил по изготовлению продукции и ее техническую целесообразность применения в системах пожаротушения. Наши продукты уже успели получить положительные отклики от клиентов.

- С какими сложностями столкнулась ваша компания в этом году и благодаря чему удалось их преодолеть?

- Конечно, пандемия перевернула привычные процессы и в нашей компании. Но мы смогли быстро адаптироваться к новым условиям и продолжить свою деятельность, даже в более интенсивном режиме. Завод СЛТ Аква в Тольятти - непрерывно действующее производство, и работа здесь во время ограничений не прекращалась. Поэтому в первую очередь нужно было обеспечить эпидемиологическую безопасность сотрудников. Часть административного персонала на заводе вместе с сотрудниками московского офиса перешла на дистанционный режим работы. В самом начале пандемии все находились в условиях крайней неопределенности, но вскоре мы стали рассматривать ситуацию с точки зрения новых возможностей. Провели отраслевой анализ и построили сценарии развития рынка, после чего наметили план мероприятий по наращиванию продаж на вторую половину года.

Начали критически пересматривать внутренние процессы, автоматизировать и цифровизировать их, насколько это возможно, внедрять новые технологии.

- Какой вам представляется перспектива развития отрасли?

- Ключевым драйвером рынка полипропиленовых труб и фитингов является строительная отрасль. Учитывая тот факт, что она оказывает мультипликативный эффект на экономику в целом, мы ожидаем пролонгацию и, возможно, расширение механизмов ее государственной поддержки.

С каждым годом рынок пополняется более современными решениями. Мы следим за новыми техническими разработками как в продуктовом, так и в сырьевом сегменте. Поэтому стараемся непосредственно участвовать в развитии рынка трубопроводных систем, анализировать и предлагать продукты, которые смогут сделать комфортной жизнь людей. Ведь системы отопления, водоснабжения, пожаротушения являются неотъемлемой частью любого объекта строительства.

Мы активно участвуем в развитии профессиональных компетенций участников рынка в сфере внутренних инженерных сетей. Наши специалисты предоставляют техническую поддержку 24/7, помощь в расчетах, а также занимаются обучением монтажных бригад, осуществляют шефмонтаж и авторский надзор.

Мы участвуем в каждом этапе - от производства и проверки качества продукции до момента запуска готовых систем в эксплуатацию на объекте. Развитие нашей отрасли связано с ответственностью за продукт, который мы предлагаем, поскольку от него зависит комфорт и безопасность потребителей.

- Участвовали ли вы в профессиональных форумах в этом году и с каким результатом?

- В начале года мы успели принять участие в отраслевой выставке AquaTherm, где нам удалось показать продуктовые новинки и найти новых клиентов. В условиях ограничений мы приняли участие в онлайн-семинарах совместно с компанией СИБУР для проектировщиков по противопожарной системе SLT BLOCKFIRE и провели презентацию сильфонного компенсатора SLT AQUA для специалистов сообщества инженеров по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике АВОК.

Проектировщики по достоинству оценили более экономичное и простое в монтаже и эксплуатации решение. Монтажные организации при реализации проектов с полимерными трубопроводами имеют возможность более гибкого построения графика работ, так как нет необходимости в открытии наряд-допусков на проведение огневых работ, специальной подготовке мест проведения работ и прочее.

Даже консервативные участники рынка постепенно привыкают к тому, что трубопроводы систем пожаротушения могут быть и полимерными. Система SLT BLOCKFIRE смонтирована уже на 16 объектах.

- Чего ожидаете от 2021 года?

- Мы будем и дальше следовать намеченному вектору развития. Планируем существенно нарастить присутствие в онлайн-пространстве, чтобы безопасно оставаться рядом со своими потребителями. Продолжим развитие производственных мощностей и совершенствование наших продуктов. В конце каждого года ставим перед собой амбициозные цели, реализуем их и поднимаем планку еще выше.