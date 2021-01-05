"Авиакор" получит субсидию более 591 млн руб. для предупреждения банкротства

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Правительство РФ 28 декабря опубликовало на Портале правовой информации распоряжение о том, что для предупреждения банкротства в 2020 г. АО "Авиакор — авиационный завод" за счет федерального бюджета предоставят субсидию более 591 млн рублей.

Фото: Архив «ВН»