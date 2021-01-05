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Машиностроение Экономика и бизнес

"Авиакор" получит субсидию более 591 млн руб. для предупреждения банкротства

САМАРА. 5 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Правительство РФ 28 декабря опубликовало на Портале правовой информации распоряжение о том, что для предупреждения банкротства в 2020 г. АО "Авиакор — авиационный завод" за счет федерального бюджета предоставят субсидию более 591 млн рублей.

Фото: Архив «ВН»

Эти деньги пойдут на погашение денежных обязательств, подтвержденных судебными актами, вступившими в силу на 31 декабря 2019 года.

Деньги предоставят в рамках программы "Стимулирование развития оборонно-промышленного комплекса". Обеспечивать предоставление субсидии будет Минпромторг России.

АО "Авиакор-авиационный завод" - одно из крупнейших российских авиастроительных предприятий, входит в корпорацию "Русские машины", объединяющую машиностроительные активы группы "Базовый элемент" Олега Дерипаски. "Авиакор" занимается строительством, капитальным ремонтом и техническим обслуживанием различных типов самолетов. Основным заказчиком выступает Минобороны РФ.

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