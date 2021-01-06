В Исаклинском районе обновили дорогу на Татарстан

В Исаклинском районе Самарской области благодаря нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", инициированному президентом страны Владимиром Путиным, обновили дорогу "Урал" — Исаклы — Шентала.

Эта дорога — межмуниципальная с выходом на федеральную трассу М-5 и в соседний регион — республику Татарстан. Из Татарстана через с. Исаклы движутся пассажирские автобусы в Самару. Улучшение качества дороги способствует повышению безопасности дорожного движения и скорости перевозок грузов.

В 2020 г. отремонтировали участок трассы протяженностью 12,6 км, с км 0+000 по км 12+600: заменили верхний слой дорожной одежды, нанесли разметку, установили новые знаки и барьерное ограждение. На приведение в нормативное состояние автодороги потребовалось более 309 млн рублей.

Напомним, в 2019 г. также по нацпроекту выполнили ремонт на дороге "Урал" — Исаклы — Шентала на участке с км 12+600 по км 25+500. Общая протяженность ремонта 2019 г. составила 12,9 км. Кроме того, по контракту, заключенному министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области, подрядчик отремонтировал 1 км 250 м дороги Исаклы — Багряш по ул. Ленинская в с. Исаклы — одного из самых оживленных участков движения общественного и грузового транспорта.

Развитие региональной дорожной сети — важная часть стратегии лидерства региона. Реализация нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Самарской области находится под особым контролем губернатора Дмитрия Азарова.