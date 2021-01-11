За новогодние каникулы в Курумоче уничтожено 145 кг ввозимых продуктов

С 1 по 10 января в аэропорте "Курумоч" сотрудниками Управления Россельхознадзора по Самарской области было досмотрено 426 единиц багажа.

При досмотре ручной клади и багажа у 55 авиапассажиров из республики Таджикистан выявлено 145 кг продукции, запрещенной к ввозу в Российскую Федерацию.

Продукция была изъята и сожжена в утилизационной печи аэропорта.

Был проведен карантинный фитосанитарный контроль в отношении цветочной продукции ввозимой из республики Армения, в количестве более чем 4 тыс. штук. При просмотре образцов, вредных организмов и частей растений с симптомами заражения и с признаками повреждения обнаружено не было.