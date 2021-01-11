16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
За новогодние каникулы в Курумоче уничтожено 145 кг ввозимых продуктов Снегопад в Самаре побил рекорд по количеству осадков впервые за 20 лет В первый рабочий день нового года Самару сковали 9-балльные пробки В городах Самарской области устраняют последствия снегопада Ночью более 400 снегоуборочных машин будут убирать снег на улицах Самары

Общество

За новогодние каникулы в Курумоче уничтожено 145 кг ввозимых продуктов

САМАРА. 11 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 14
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С 1 по 10 января в аэропорте "Курумоч" сотрудниками Управления Россельхознадзора по Самарской области было досмотрено 426 единиц багажа.

При досмотре ручной клади и багажа у 55 авиапассажиров из республики Таджикистан выявлено 145 кг продукции, запрещенной к ввозу в Российскую Федерацию.

Продукция была изъята и сожжена в утилизационной печи аэропорта.

Был проведен карантинный фитосанитарный контроль в отношении цветочной продукции ввозимой из республики Армения, в количестве более чем 4 тыс. штук. При просмотре образцов, вредных организмов и частей растений с симптомами заражения и с признаками повреждения обнаружено не было.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

Проект "Горячий характер Безымянки" в школах Самары

Проект "Горячий характер Безымянки" в школах Самары

Самарцы отметили День города

Самарцы отметили День города

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31