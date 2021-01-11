В Самарской области разрешены Крещенские купания

Толщина льда в Самарской области в январе 2021 года позволяет провести Крещенские купания в традиционных местах. Об этом сообщил в понедельник, 11 января, начальник регионального управления МЧС России Олег Бойко на оперативном совещании с руководителями министерств и ведомств, главами крупных городов региона.

"Толщина льда на реках Самарской области, которая составляет в среднем 34 см и достигает нормы, позволяет проводить крещенские купания", — сказал он. В связи с этим губернатор поручил главам муниципалитетов во взаимодействии с МЧС принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасности проведения мероприятий.

"Мы должны быть полностью готовы к проведению мероприятий, потому что количество людей, как правило, достаточно большое. Во всех муниципальных образованиях места для купания должны быть четко определены и оборудованы, люди должны быть проинформированы, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Если места правильно подготовлены и там организовано дежурство всех служб, то риски возникновения чрезвычайных ситуаций минимальны. Важно, чтобы люди не занимались самодеятельностью и все ритуалы совершали в специально подготовленных местах".

Глава региона также поручил сотрудникам областного министерства здравоохранения проинформировать жителей региона, подверженных хроническим и простудным заболеваниям, о рисках для здоровья во время купания в проруби.