В Самарской области из-за аномальных морозов объявлен желтый уровень опасности

В Самарской области ночью 13 января ожидается минимальная температура воздуха -30, -33 С. "Объявлен желтый уровень опасности", - сообщает Приволжское УГМС.
Напомним, что синоптики прогнозировали в начале недели морозную погоду, а во второй половине - осадки.
Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует жителям области сократить время пребывания вне помещений и внимательно следить за своим состоянием, не допускать переохлаждения.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей "101", "01" (все операторы сотовой связи)
Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82