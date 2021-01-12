В Самарской области из-за аномальных морозов объявлен желтый уровень опасности

В Самарской области ночью 13 января ожидается минимальная температура воздуха -30, -33 С. "Объявлен желтый уровень опасности", - сообщает Приволжское УГМС.

Напомним, что синоптики прогнозировали в начале недели морозную погоду, а во второй половине - осадки.

Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует жителям области сократить время пребывания вне помещений и внимательно следить за своим состоянием, не допускать переохлаждения.