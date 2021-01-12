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Общество

В Самарской области из-за аномальных морозов объявлен желтый уровень опасности

САМАРА. 12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области ночью 13 января ожидается минимальная температура воздуха -30, -33 С. "Объявлен желтый уровень опасности", - сообщает Приволжское УГМС.

Напомним, что синоптики прогнозировали в начале недели морозную погоду, а во второй половине - осадки. 

Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует жителям области сократить время пребывания вне помещений и внимательно следить за своим состоянием, не допускать переохлаждения.

 

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей "101", "01" (все операторы сотовой связи)

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82

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