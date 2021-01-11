Первая половина недели в регионе будет морозной, вторая - снежной

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В первую половину рабочей недели в Самарской области установится морозная погода. Причиной тому арктический воздух, поступающий с северо-восточными потоками из районов Полярного Урала. В ночные часы температура воздуха местами ожидается ниже - 30°, а дневные температуры не превысят -15°. Во второй половине недели, с выходом нового черноморского циклона, мороз постепенно ослабеет, пройдут снегопады, усилится ветер, на дорогах образуются снежные заносы, сообщает Приволжское УГМС.