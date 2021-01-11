Первая половина недели в регионе будет морозной, вторая - снежной

В первую половину рабочей недели в Самарской области установится морозная погода. Причиной тому арктический воздух, поступающий с северо-восточными потоками из районов Полярного Урала. В ночные часы температура воздуха местами ожидается ниже - 30°, а дневные температуры не превысят -15°. Во второй половине недели, с выходом нового черноморского циклона, мороз постепенно ослабеет, пройдут снегопады, усилится ветер, на дорогах образуются снежные заносы, сообщает Приволжское УГМС.
Во вторник, 12 января, ночью переменная облачность. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха -21...-26 °C. Днем переменная облачность. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха -17...-22 °C.
В среду, 13 января, ночью малооблачно. Без существенных осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха -22...-27 °C. Местами до -32°C. Днем малооблачно. Без существенных осадков.
Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха -15...-20 °C.
В четверг, 14 января, ночью облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха -17...22 °C. Местами до -27°C. Днем облачно с прояснениями. Снег, местами метель. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха -10...-15 °C.