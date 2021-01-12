РОСДОРНИИ предлагает оптимизировать тарифы на проезд в Самаре и Тольятти

Разработана комплексная транспортная схема Самарско-Тольяттинской агломерации, которую РОСДОРНИИ планирует представить на ближайшем заседании градостроительного совета при губернаторе.

В документе дается оценка текущей ситуации, а также предлагаются мероприятия, которые помогут оптимизировать систему пассажирского транспорта в Самаре. Так, специалисты РОСДОРНИИ в презентации проекта отмечают "низкое качество транспортных услуг", которое приводит к снижению подвижности населения в целом и недоиспользованию потенциала транспортной системы.

Развитие общественного транспорта, по их мнению, может увеличить подвижность жителей на общественном транспорте на 15-17%.

Специалисты РОСДОРНИИ предлагают оптимизировать тарифы на проезд в Самаре, включая отдельные поселения Волжского и Красноярского районов, а также Тольятти и Жигулевск. Так, в презентации говорится о введении "регулируемого плоского тарифа", не зависящего от расстояния поездки.

Он предполагает несколько видов билетов: разовый с неограниченным количеством пересадок — на 90 минут — за 32 руб., единый безлимитный проездной на 30 дней — 1,5 тыс. руб., льготные проездные на месяц для студентов (600 руб.) и пенсионеров (270 руб.). Пригородные поездки предлагается регулировать с помощью дифференцированных тарифов в зависимости от расстояния.

Общие предложения по модернизации существующей маршрутной сети Самары включают увеличение роли рельсового и электротранспорта, сокращение взаимного дублирования маршрутов, а также обособление трамвайных путей.

Кроме того, разработчики проекта предлагают восстановить трамвайную линию на Хлебную площадь, обустроить выделенные полосы для общественного транспорта.

"Организация выделенных полос для общественного транспорта позволяет значительно (с 12-14 до 16-20 км/час) повысить скорость сообщения, минимизировать влияние дорожных заторов и обеспечить выполнение расписания движения", — отмечаютв РОСДОРНИИ и рекомендуют к 2024 г. обустроить выделенные полосы по оси проезжей части Московского шоссе от пр. Кирова до ул. Гагарина.

Кроме того, в презентации отмечается необходимость завершения строительства оборотных тупиков за станцией метро "Алабинская" к 2024 г., строительство станции метро "Самарская" — к 2035 г., а также строительство трамвайной линии на территорию Стрелки и по проспекту Карла Маркса (стоимость этих работ оценивается в 25,2 млрд руб.).

Также РОСДОРНИИ в презентации отмечает важность строительства канатной дороги для обеспечения доступности ЖК "Южный город". Стоимость строительства оценивается в 5,9 млрд рублей.

Отсутствие мер по изменению подхода к работе транспорта общего пользования, по мнению специалистов РОСДОРНИИ, приведет к "деградации транспортной системы" и как итог "оттоку населения в более комфортабельные города".