16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области на торги выставлены восемь нефтяных участков на 270 млн рублей ООО Агентство "ЛУКОМ-А-Нефтехим" отмечает 22-ю годовщину со дня создания РЖД сократили скидку на перевозку нефтепродуктов для самарских НПЗ "Роснефти" Красногородецкому нефтяному месторождению исполнилось тридцать лет "Самаранефтегаз" наградит журналистов за профессионализм

Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Сотрудница Куйбышевского НПЗ стала лауреатом областной акции "Благородство"

САМАРА. 13 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 28
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Старшая медсестра поликлиники КНПЗ получила награду в номинации "Спасение".

Фото: предоставлено АО "Куйбышевский НПЗ"

Людмила Суслина свою профессию выбрала еще в детстве. "Лечить людей было ее мечтой и, как оказалось, призванием. Сострадание, готовность помочь, стремление облегчить чужую боль — основа ее характера, — написала в своём письме в оргкомитет областной акции "Благородство" сестра Людмилы Суслиной Наталья. — Сестра милосердия — это про мою сестру".

36 лет в медицине, 20 из них — в заводской поликлинике. Почётный донор России. Таких примеров немало. Многих мы знаем по именам — они ежедневно ведут борьбу с ковидом, спасая наши жизни.

Почему общественный совет акции Самарского областного союза журналистов "Благородство" отдал победу в номинации "Спасение" именно Людмиле Суслиной?

Несколько лет назад в доме, где жила семья Суслиных, загорелась квартира. Не раздумывая ни минуты, Людмила бросилась спасать соседку. Вытащив женщину из огня, Людмила привела ее в сознание до приезда скорой помощи.

За этот настоящий поступок Людмила Суслина получила награду акции "Благородство" и поздравления Самарского областного союза журналистов и генерального директора АО "КНПЗ" Сергея Чепурнова.

"У общественного совета акции не было никаких сомнений по поводу присуждения победы нашей героине, — сказала пресс-секретарь регионального Союза журналистов Елена Абкина. — Конечно, помогать людям — профессиональный долг врачей. Но спасти человека, рискуя собственной жизнью, способен далеко не каждый. Поэтому вручать награду в номинации "Спасение" особенно приятно".

Гид потребителя

Фото на сайте

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

Роснефть открывает путь талантам

Роснефть открывает путь талантам

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31