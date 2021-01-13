Сотрудница Куйбышевского НПЗ стала лауреатом областной акции "Благородство"

Старшая медсестра поликлиники КНПЗ получила награду в номинации "Спасение".

Людмила Суслина свою профессию выбрала еще в детстве. "Лечить людей было ее мечтой и, как оказалось, призванием. Сострадание, готовность помочь, стремление облегчить чужую боль — основа ее характера, — написала в своём письме в оргкомитет областной акции "Благородство" сестра Людмилы Суслиной Наталья. — Сестра милосердия — это про мою сестру".

36 лет в медицине, 20 из них — в заводской поликлинике. Почётный донор России. Таких примеров немало. Многих мы знаем по именам — они ежедневно ведут борьбу с ковидом, спасая наши жизни.

Почему общественный совет акции Самарского областного союза журналистов "Благородство" отдал победу в номинации "Спасение" именно Людмиле Суслиной?

Несколько лет назад в доме, где жила семья Суслиных, загорелась квартира. Не раздумывая ни минуты, Людмила бросилась спасать соседку. Вытащив женщину из огня, Людмила привела ее в сознание до приезда скорой помощи.

За этот настоящий поступок Людмила Суслина получила награду акции "Благородство" и поздравления Самарского областного союза журналистов и генерального директора АО "КНПЗ" Сергея Чепурнова.

"У общественного совета акции не было никаких сомнений по поводу присуждения победы нашей героине, — сказала пресс-секретарь регионального Союза журналистов Елена Абкина. — Конечно, помогать людям — профессиональный долг врачей. Но спасти человека, рискуя собственной жизнью, способен далеко не каждый. Поэтому вручать награду в номинации "Спасение" особенно приятно".