Слабости и сила “Чудо-женщины:1984”

На этих выходных в киноафише сразу несколько ярких новинок — слезливая комедия с Тилем Швайгером "Небеса подождут" (16+), мультфильм с главным персонажем юным Говардом Лавкрафтом (!) "Говард и Подводное королевство" (12+), и французская эротическая мелодрама с родным Сергеем Полуниным "Обыкновенная страсть" (18+). Но, конечно, все внимание на долгожданную "Чудо-женщину: 1984" (12+) — супергеройский экшен, по которому мы все уже успели соскучиться.

Чудо-фильм

Сила новой "Чудо-женщины" в том, что зрители во всем мире очень истосковались по ярким супергеройским фильмам. И после практически полугодичной кинематографической аскезы, и просмотра фестивальных лент, и драм со стриминг-сайтов на смартфоне, увидеть на большом экране Галь Гадот, взмывающую в небеса в стильном супергеройском костюме под Thierry Mugler с огненным лассо истины — это ли не чудо!

В этот раз Диана (Галь Гадот) уже привыкла к миру людей, занимается научной антропологией в музее при институте, и не может забыть любимого Стива (Крис Пайн). Периодически она выходит в город в своем геройском костюме и вершит добрые дела — ставит подножки автомобилям, нарушающим правила движения; подмигивая детям, обезоруживает опасных грабителей. Все это для нее монотонно и грустно, кажется ничто не может отвлечь ее от воспоминаний о былой любви. Но тут в музей случайно попадает невзрачный предмет — "что-то из цитрина" с латинской надписью про исполнение желаний. Никто всерьез и не воспринимает эту вещь, но держа в руках, задумывается — "а что я хочу на самом деле?". И вот уже Диана встречает Стива (умершего лет пятьдесят назад) в обличье другого мужчины, а ее новая коллега невзрачная и неуклюжая Барбара (Кристен Уиг) приобретает уверенность, чувство стиля и умение ходить на каблуках, не хуже Чудо-женщины. И если на следующий день Диана просыпается рядом со Стивом, то Барбара тягает многокилограммовые штанги в спортзале — у каждого свое счастье.

Все бы ничего, но бизнесмен-аферист Максвелл Лорд (Педро Паскаль) знает о могуществе этой безделушки и лелеет мечту стать великим. Он явно обладает большей информацией о волшебном предмете и, как тот попадает ему в руки, загадывает единственное желание — получить силу этого камня. Теперь каждый, кто прикоснется к Максвеллу, может исполнить любую мечту. Начинается хаос и анархия, на которые способна повлиять только Чудо-женщина.

Сюжет для золотой рыбки

Сюжет фильма — дырявое растянутое покрывало, связанное повторяющимися репликами. За два с половиной часа зритель раза четыре услышит от главных героев, что все происходящее напоминает сказку про обезьянью лапку, которая исполняя заветное, забирает что-то ценное. Стив будет раза три просить Диану отказаться от своего желания и уйти от него. Максвелл раз пять будет пытаться объяснить зачем ему нужно, чтобы большее количество людей попросило его исполнить их мечту (и правильно, потому что только на третий раз более-менее становится понятно). Не ясно откуда только Максвелл и никто другой знает все об этом волшебном камне. Зачем для сюжета длинный флешбэк со спортивными соревнованиями среди амазонок. Почему все все время говорят, что главное правда и она победит, хотя все вертится вокруг природы человеческого желания. Имеется ввиду, что волшебное исполнение заветного это мухлеж, который никогда не приведет к победе? Вообще, что происходит? В фильме такой винегрет из всего, что там просто нельзя искать никакой логики. Нужно притвориться золотой рыбкой, которая все забывает через три секунды, чтобы спокойно следить за сюжетом и так ситуативно вписываться в происходящее. В общем, сюжетная механика в "Чудо-женщине: 1984" — ни к черту.

Главное, что все сюжетные дыры прикрыты хромакеем. Спецэффектов в фильме тьма. Есть захватывающее — тут что-то из "Супермэна", тут что-то из "Безумного Макса", но есть и бросающиеся в глаза разлетающиеся бумажные колонны, куклы, прижатые к груди, которые должны выглядеть детьми, несоответствие движения к фоновому изображению — "как в плохом фотошопе", но этого по-минимуму.

Конец света ряди Дианы

Новую Чудо-женщину трудно назвать символом феминизма: единственное счастье для Дианы — любимый мужчина, уверенность для Барбары– умение ходить на каблуках, стильно одеваться, и внимание окружающих. В ленте нет ни одного яркого мужского персонажа: бесхарактерный Стив, чья функция лишь в том, чтобы поддерживать Диану, закомплексованный Максвелл, мечтающий лишь о величии. О сестринстве речи нет, о мизогинии есть.

В конце фильма кажется, что весь этот кошмар и доведение мира до конца света было нужно только для того, чтобы Диана наконец-то поняла через пятьдесят лет, что не стоит жить воспоминаниями о Стиве, а необходимо быть открытой для новой жизни.

Главное, что все вышесказанное занудство. Галь Гадот прекрасна как никогда, костюмы подобраны идеально, эпоха 80-х — забавно, в фильме есть ритмика, которая позволяет погрузиться в происходящее и уже не отвлекаться от экрана. Наконец-то фильм вселенной DC без мрачного антуража и сумасшедших протагонистов. В "Чудо-женщине: 1984" все по доброму, нелогично, ярко и эффектно. И правильно, что лучший момент здесь это появлении Галь Гадот в золотом костюме — глаз не отвести. Подытожить можно лишь последней фразой, сказанной Дианой в фильме, которая хорошо характеризует весь этот сюжетный хаос: "Так много всего. Так много всего".

Обращаем вниманием, что в связи с ситуацией пандемии коронавируса лучше избежать похода в общественные места, в том числе в кинотеатры. Фильм "Чудо —женщина: 1984" за рубежом вышел одновременно на больших экранах и на стриминг-сайтах, как раз для того, чтобы все желающие могли посмотреть ленту дома.