На Арконик СМЗ расширяют льготы для сотрудников

На Самарском металлургическом заводе принят новый трехлетний коллективный договор, который в очередной раз расширяет социальные гарантии и увеличивает дополнительные выплаты работникам. Аналогичный документ вступил в силу и для сотрудников "АлТи Фордж", совместного предприятия Арконик СМЗ с Корпорацией ВСМПО-АВИСМА.

Так, с января 2021 года при рождении ребенка выплачивается материальная помощь в размере 6 тыс. руб. на каждого родителя. В случае утраты близких родственников помощь составит 8 тыс. руб., а в случае смерти работника от общего заболевания или несчастного случая в быту семья получит поддержку в размере 20 тыс. руб.

Заработная плата будет традиционно индексироваться дважды в год вне зависимости от колебаний внешнеэкономической конъюнктуры.

Коллективный договор закрепляет социально-правовые обязательства работодателя перед трудовым коллективом, которые он добровольно берет на себя в дополнение к Трудовому Кодексу. В новых договорах на Арконик СМЗ учтены пожелания сотрудников, сбор которых начался еще летом минувшего года. Также между администрацией завода и профсоюзом заключено соглашение о мероприятиях по охране труда, которое предусматривает ремонт ряда объектов на производстве. Договоры приняты на 2021–2023 гг.

По словам председателя первичной профсоюзной организации АО "Арконик СМЗ" Василия Рогожникова, "коллективные договоры продолжают советские традиции, которые сохранились и при иностранных акционерах предприятия, разделяющих взгляды профкома на вопросы социальной защиты работников. Благодаря инициативе профсоюза и активной поддержке корпоративного руководства, этот документ постоянно совершенствуется с учетом обратной связи от коллектива".

"Работа по социальной защите работников — постоянный приоритет для руководства предприятия и профсоюзного комитета. Всё направлено на поддержание стабильности в коллективе и его вовлеченности в решение производственных задач", — отметил Михаил Спичак, генеральный директор АО "Арконик СМЗ".

Коллективный договор Арконик СМЗ является одним из лучших в регионе и входит в тройку лидеров по версии Федерации профсоюзов Самарской области. В 2020 году компания вошла в рейтинг "100 лучших работодателей России" и попала в Топ-10 в категории "Энергетика и добыча сырья" по версии HeadHunter. На заводе работает более 3 тысяч человек.